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«Дали еды и спасли меня». Белорусские пограничники нашли беженца у литовских рубежей, он был избит

10 июня 2023 10:30
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Очередная жертва европейского «гостеприимства». Белорусские пограничники обнаружили у литовских рубежей беженца, который нуждался в медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранец рассказал военнослужащим, что его задержали на территории соседнего государства.

Он просил о защите и убежище, однако вместо того, чтобы протянуть руку помощи, литовские силовики жестоко избили мужчину. Они откровенно издевались, угрожали оружием и наносили удары электрошокером. А после заставили изможденного человека перейти через реку на белорусскую сторону. Встреча с нашими пограничниками стала для беженца спасительной.

«Дали еды и спасли меня». Белорусские пограничники нашли беженца у литовских рубежей, он был избит-1

Белорусские военные хорошие. Они нашли меня, дали еды и спасли меня. Белорусские военные очень хорошие.

Белорусские военнослужащие оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Отметим, подобные факты жестокого обращения с беженцами со стороны наших европейских соседей, к сожалению, фиксируются все чаще. Наши пограничники регулярно находят избитых и ослабленных иностранцев, которых отвергли «демократические» государства.

«Дали еды и спасли меня». Белорусские пограничники нашли беженца у литовских рубежей, он был избит-4

Нередко жестокость польских и литовских силовиков оборачивается для людей гибелью.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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