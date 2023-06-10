«Дали еды и спасли меня». Белорусские пограничники нашли беженца у литовских рубежей, он был избит

Очередная жертва европейского «гостеприимства». Белорусские пограничники обнаружили у литовских рубежей беженца, который нуждался в медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранец рассказал военнослужащим, что его задержали на территории соседнего государства.

Он просил о защите и убежище, однако вместо того, чтобы протянуть руку помощи, литовские силовики жестоко избили мужчину. Они откровенно издевались, угрожали оружием и наносили удары электрошокером. А после заставили изможденного человека перейти через реку на белорусскую сторону. Встреча с нашими пограничниками стала для беженца спасительной.