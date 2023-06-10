Новополоцк отмечает 65-й день рождения. Посетили город-юбиляр и пообщались с гостями и жителями

Новости Беларуси. Научно-промышленный центр, нефтехимический флагман, молодежная столица – 2023! Это все о Новополоцке, городе-имениннике, который отмечает 65-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничная программа растянулась на несколько дней и отобразила всю многогранность Новополоцка. Поздравления город принимает и сегодня. В эпицентре праздника находится съемочная группа СТВ. На связи со студией наш корреспондент Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Доброе утро! Несмотря на то, что сегодня выходной, на улицах одного из самых молодых городов страны Новополоцка многолюдно. Совсем скоро стартует праздничное шествие по главной улице города. В одной колонне – почетные гости, руководство города и региона. И, конечно же, гордость Новополоцка – трудовые коллективы. Всего более 3,5 тысячи человек. Таким масштабным и ярким шествием горожане пройдут до площади Строителей. Нам удалось пообщаться с жителями и гостями Новополоцка.

Мы представляем Курск – город воинской славы, Россия. С Новополоцком нас связывают давние партнерские отношения. Несмотря ни на что, мы, делегация нашего города, посчитали необходимым присутствовать на празднике Новополоцка. Город поразил нас своей чистотой, своим очень приветливым, доброжелательным отношением. Мы очень гордимся нашими партнерскими связями, и надеюсь, нам ничего не помешает.

Я бы пригласила в наш город, потому что в нем живут достойные труженики. Я безумно рада. Я на 60 лет участвовала в этом шествии и я горда, что у нас такая прекрасная молодежь, что у нас такое будущее. И мы спокойны за наше подрастающее поколение. Виктор Пралич:

Хотелось бы сказать несколько слов об истории Новополоцка. Официальная дата рождения города – 7 июня 1958 года. В этот день 65 лет здесь разбили свои палатки передовые строители будущего нефтеперерабатывающего завода. Эта была комсомольская стройка. А сюда, в Новополоцк, приезжали тысячи молодых ребят со всего Советского Союза.

Вернуться в лето 1958 года сегодня смогут жители и гости Новополоцка. Реконструкторы постараются воссоздать те времена, с которых зарождался Новополоцк.