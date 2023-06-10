Прямой эфир

Вступительная кампания – 2023. С какими новшествами столкнулись абитуриенты? Анонс «Большого города»

10 июня 2023 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские 11-классники празднуют выпускные. Торжества проходят под знаком Года мира и созидания. Теперь уже абитуриентам предстоит новый этап – поступление в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главную образовательную кампанию обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

Чему научил этот год школьников, родителей и учителей? Смотрите в воскресенье, 11 июня, на телеканале СТВ в 10:00.

Два экзамена в виде теста вместо четырех, выпускные испытания равно вступительные и смещение на более ранние сроки. С какими новшествами столкнулись абитуриенты в этом году?

Вступительная кампания – 2023. С какими новшествами столкнулись абитуриенты? Анонс «Большого города»-1

Год на самом деле очень знаковый, кардинально поменялась система итоговой аттестации выпускников.

Вступительная кампания – 2023. С какими новшествами столкнулись абитуриенты? Анонс «Большого города»-4

То, что касается экзаменов, все должно быть понятно, справедливо и просто. Я считаю, что эти требования в нашей стране выполняются.

Как ведется работа с абитуриентами в самих вузах? На какую поддержку можно рассчитывать, получая заветный студенческий билет?

Вступительная кампания – 2023. С какими новшествами столкнулись абитуриенты? Анонс «Большого города»-7

Хотим поддержать ребят и сказать, что на протяжении всех четырех лет мы будем рядом.

Волнение выпускников и родителей, сложности в системе подсчета баллов, споры по поводу справедливости оценки. Все ли довольны результатом?

Вступительная кампания – 2023. С какими новшествами столкнулись абитуриенты? Анонс «Большого города»-10

Ни для кого не было сюрпризом, все получили именно те баллы, на которые настраивались.

Вступительная кампания – 2023. С какими новшествами столкнулись абитуриенты? Анонс «Большого города»-13

560 медалистов – это рекорд последних 10 лет.

Вступительная кампания – 2023. С какими новшествами столкнулись абитуриенты? Анонс «Большого города»-16

Настроение вчерашних школьников и ожидание главного праздника за 11 лет.

Вступительная кампания – 2023. С какими новшествами столкнулись абитуриенты? Анонс «Большого города»-19

Я жду выпускного, для меня это настоящий праздник. Мы сдали экзамены, это самое главное. C хорошими баллами идем во взрослую жизнь.

Смотрите ток-шоу «Большой город» – особенности главной образовательной кампании – 2023. В воскресенье в 10:00.

# Вступительная кампания # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новополоцк отмечает 65-й день рождения. Посетили город-юбиляр и пообщались с гостями и жителями
10 июня 2023 09:02

Новополоцк отмечает 65-й день рождения. Посетили город-юбиляр и пообщались с гостями и жителями

Система нацбезопасности нуждается в кадрах. В Академии МВД состоялась торжественная церемония выпуска
10 июня 2023 08:29

Система нацбезопасности нуждается в кадрах. В Академии МВД состоялась торжественная церемония выпуска

100 лет назад люди питались на 5000 ккал и не страдали от ожирения. Что не так с современными продуктами?
09 июня 2023 19:45

100 лет назад люди питались на 5000 ккал и не страдали от ожирения. Что не так с современными продуктами?