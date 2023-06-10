Вступительная кампания – 2023. С какими новшествами столкнулись абитуриенты? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. Белорусские 11-классники празднуют выпускные. Торжества проходят под знаком Года мира и созидания. Теперь уже абитуриентам предстоит новый этап – поступление в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главную образовательную кампанию обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». Чему научил этот год школьников, родителей и учителей? Смотрите в воскресенье, 11 июня, на телеканале СТВ в 10:00. Два экзамена в виде теста вместо четырех, выпускные испытания равно вступительные и смещение на более ранние сроки. С какими новшествами столкнулись абитуриенты в этом году?

Год на самом деле очень знаковый, кардинально поменялась система итоговой аттестации выпускников.

То, что касается экзаменов, все должно быть понятно, справедливо и просто. Я считаю, что эти требования в нашей стране выполняются. Как ведется работа с абитуриентами в самих вузах? На какую поддержку можно рассчитывать, получая заветный студенческий билет?

Хотим поддержать ребят и сказать, что на протяжении всех четырех лет мы будем рядом. Волнение выпускников и родителей, сложности в системе подсчета баллов, споры по поводу справедливости оценки. Все ли довольны результатом?

Ни для кого не было сюрпризом, все получили именно те баллы, на которые настраивались.

560 медалистов – это рекорд последних 10 лет.

Настроение вчерашних школьников и ожидание главного праздника за 11 лет.