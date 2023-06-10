Вдвойне праздничная атмосфера. В Молодечно вместе с фестивалем песни и поэзии проходят выпускные

Новости Беларуси. В Молодечно продолжает звучать музыка. На два дня город превратился в большую арт-площадку: поэтические встречи, выставки-посвящения выдающимся личностям белорусской культуры и, конечно, концерты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году фестиваль белорусской песни и поэзии проходит в новом формате. Впервые в истории мероприятия церемонию открытия посвятили молодым талантам Беларуси. Ну а 10 июня в городе вдвойне торжественная атмосфера. Мероприятия творческого марафона проходят вместе со школьными выпускными. Более 600 ребят со всего района прощаются со школьной партой. Перед началом концерта вместе с родителями и учителями в сопровождении духовых оркестров они промаршировали по городу и возложили цветы к Вечному огню у мемориала воинам-освободителям.

Людмила Кохановская, начальник управления по образованию Молодечненского райисполкома:

77 будут награждены золотыми и серебряными медалями. В принципе, все наши выпускники подтвердили свои отметки, и 21 учащийся наших школ выполнил централизованный экзамен на 100 баллов.

Елена Мосевич, классный руководитель средней школы № 5 Молодечно:

Это мой самый любимый выпуск. Я их всех очень люблю, эмоции радостные, прекрасное настроение. Все настолько чудесно, красивые дети, родители, прекрасный наш город Молодечно. Весь город сегодня собрался здесь, и в рамках фестиваля все наше мероприятие проходит.

Хочу сказать всем учителям спасибо за их труд, я даже не могу представить, через что они проходят, чтобы научить нас. Огромное им спасибо и уважение.

Эмоции только позитивные, я считаю, надо уходить все-таки с хорошим настроением, как бы грустно сегодня ни было. Потому что дальше больше, дальше будет другая жизнь. И в любом случае надо уходить с улыбкой.