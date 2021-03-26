Наталья Кочанова на молодёжном форуме: «Ребята уже достаточно взрослые, они по-взрослому воспринимают всё то, что происходит в нашем обществе»

Новости Беларуси. Какими качествами должен обладать управленец? Ответ на этот вопрос 26 марта искали участники первого Белорусского молодежного парламентского форума в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Наша сила в нашем единстве». О чём говорили участники молодёжного парламентского форума в Совете Республики?
Не упустили возможности участники форума задать вопросы спикеру Совета Республики. Темы поднимались актуальные: говорили о кадровой политике, деловых качествах управленца. Поинтересовались, насколько важно обратная связь в работе чиновника и эффективности прямых телефонных линий.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ребята уже достаточно взрослые, они по-взрослому воспринимают все, что происходит в нашем обществе, хотят более активно участвовать в жизни нашей страны, проявлять свою гражданскую позицию. Они готовы занимать руководящие должности, потому что сегодня много про это говорили. Когда ребята спрашивали о том, как можно попасть на работу в госслужбу, как сегодня назначаются министры, я вижу у них заинтересованность в том, чтобы действительно прийти и работать на государственной службе. Для нас это важно, потому что, конечно, ротация кадров – молодежь, которая должна прийти на работу в государственную службу, нам всегда эти люди интересны. И если в таком возрасте молодой человек уже видит и понимает, что у него есть силы, есть личностные качества, которые ему позволят заниматься такой работой, то это замечательно.