«Наша сила в нашем единстве». О чём говорили участники молодёжного парламентского форума в Совете Республики?

Новости Беларуси. Какими качествами должен обладать управленец? Ответ на этот вопрос 26 марта искали участники первого Белорусского молодежного парламентского форума в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они познакомились с работой сенаторов и молодых парламентариев.

В зале заседаний состоялся финал конкурса «Команда будущего». Идея о его проведении прозвучала на VI Всебелорусском народном собрании и уже получила свое реальное воплощение. Организаторам поступило более 100 заявок.

Дипломы победителям вручила лично председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. В тройке лучших – проект формирования ораторских навыков у молодежи, программа выявления лидерских способностей у людей с инвалидностью и дальнейшее трудоустройство, а также идея создания базы белорусов, которые готовы для туристов провести экскурсию по родным местам.

Анна Козлова, победитель конкурса «Команда будущего»:

Мой проект связан с внешней политикой, с молодежью, туризмом и разрушением языкового барьера. Я дано занимаюсь проблемами иностранных студентов. Именно это натолкнуло меня на мысль о том, что иностранные граждане очень мало знают о достижениях нашей любимой страны. Мне захотелось рассказать о том, в каком прекрасном месте мы живем, всему миру. Поэтому и родился этот проект.

Андрей Будейко, победитель конкурса «Команда будущего»:

Мой проект называется «Уверенный я». Суть проекта – вводить наше инклюзивное общество, людей с ограниченными возможностями здоровья, в сферу управления. Главная тема этого этапа – преодоление и развитие мотивации у этих людей. Будут предложены им лекции, мастер-классы, коучи на различные темы в психологии и в бизнесе.

Не упустили возможности участники форума задать вопросы спикеру Совета Республики. Темы поднимались актуальные: говорили о кадровой политике, деловых качествах управленца. Поинтересовались, насколько важно обратная связь в работе чиновника и эффективности прямых телефонных линий. Наталья Кочанова на молодёжном форуме: «Ребята уже достаточно взрослые, они по-взрослому воспринимают всё то, что происходит в нашем обществе»