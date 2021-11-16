Можно ли разделять зелёную экономику и атомную энергию? Рассказываем, насколько экологична Беларусь

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Новикова, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, и Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Жанна Николаевна, как у нас сейчас обстоят дела с зеленой экономикой, что развиваем? Об электротранспорте и зеленой экономике в Беларуси

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мне на глаза не так давно попалась информация по вредным выбросам в атмосферу, такой рейтинг стран. Получается, что первое место – это Китай, второе место – США, потом Евросоюз в комплексе, скажем так, занимает, Индия, потом уже где-то там Россия и Беларусь тоже там подальше, не в лидерах. Сегодня можно смело говорить о том, что уже на протяжении нескольких последних лет Республика Беларусь занимается зеленой экономикой, зелеными технологиями. Сегодня очень активно. Кстати, я очень поддерживаю высказывания и обращения к саммиту в Глазго, было обращение Путина. Он говорит о том, что необходимо работать по лесному хозяйству, лесовосстановлению. Углекислый газ, который выделяется из всех источников – от производства и по другим, скажем так, и частным печам… Надо, чтобы были леса и болота, они поглощают углекислый газ. И чем мы рачительнее будем относиться к нашему лесному хозяйству, к нашим болотам, к природе просто даже, чем меньше мы будем в землю утилизировать или закапывать каких-то вредных элементов, тем лучше и проще будет в будущем нашим поколениям справляться с этой ситуацией. Потому эта тема сегодня очень важна. Если говорить конкретно по законопроектам, можно говорить из последних – это электротранспорт, который сегодня очень плотно, и государство идет на то, чтобы помогать и в приобретении, и в производстве. Плюс налаживание инфраструктуры, потому что нужны зарядки. Это очень такая тема прекрасная. «Очень много политики и меньше экономики». Нужна ли нам АЭС, если мы не будем экспортировать энергию? Читайте здесь.

Юлия Бешанова:

Электромобили станут доминирующим видом транспорта в ближайшее время в Беларуси? Станут ли электромобили доминирующим видом транспорта в Беларуси? Жанна Чернявская:

В общем, мы к этому идем. На ближайшую пятилетку имеется программа, в которой четко расписано, что в каждом году нужно сделать. Сегодня мы видим: и «Штадлеры» ходят у нас, очень удобный транспорт. В городском транспорте очень много электроавтобусов, все это развивается. У нас есть производство, которое может обеспечить не только нас – и другие страны. По этому направлению мы идем. Опять же, плотно подошли – постановление Совета министров о закупках товаров. Должен быть сертификат о том, насколько экологичен тот или иной продукт, например, или что-то еще, что мы используем в нашем производстве, к этому уже подошли. И знак сертифицированного продукта, знак качества, скажем так, именно экологического направления должен быть. Сегодня не только Республика Беларусь занимается этими вопросами. Многие другие страны об этом тоже говорят. Юлия Бешанова:

Мы с вами говорим: зеленая экономика. Что такое для Беларуси зеленая экономика? Понятно, ветряки для нас не работают, солнечные батареи тоже не наша тема. Что наше, в какую сторону мы должны двигаться? Жанна Чернявская:

Если взять пеллеты, то у нас за 2020 и 2021 годы увеличилось (уже не вспомню, на сколько процентов), но Европа выкупает все, что касается пеллет, потому что действительно нужно топиться. Кстати, мы говорили про Германию. Германия, за исключением восточных, бывшая ГДР – у них еще есть централизованное отопление, а у остальных же печки и камины. И они сегодня очень сильно запасаются деревом, углем, они мазутом топятся. Учитывая энергетический кризис, который сейчас там у них наступил, они вернулись к этому. Но пытаются возобновить добычу угля, например. У них шахты есть в Великобритании, которые они с такой радостью взрывали, уничтожали, закрывали это все, а сейчас хотят реанимировать. Но «зеленые» там стоят насмерть, не дают.

Юлия Бешанова:

2021 год показал – энергетический кризис, что глобальные надежды на возобновляемые источники энергии пока себя не оправдали. Жанна Чернявская:

Я почитала такую информацию интересную. В Северном море и на побережье, где много ветряков, оказывается, ученые доказали, что за последние 60 лет изменились и роза ветров, и сила ветра, и не только в небесах, а именно как на побережье, так и внутри территории. Юлия Бешанова:

То есть этим не прокормить ту же Германию, Францию? «Непростая и неоднозначная». Насколько экологична зеленая экономика? Жанна Чернявская:

Нет. В 2021 году однозначно эти зеленые технологии работать не будут. Чтобы они заработали, это дай бог, к концу этого столетия, потому что необходимо подготовиться. Это раз. Во-вторых, а кто сегодня задавался вопросам, изготавливая вот эти ветряки, например, аккумуляторы, ветрогенераторы – они из чего изготавливаются? Там используются кислоты, щелочные редкоземельные металлы. Юлия Бешанова:

А как их утилизировать? Вроде бы экологичные и чистые, но в то же время изготавливаются...

Жанна Чернявская:

Это палка о двух концах, потому сегодня надо задаваться вопросом: если мы сейчас изготавливаем все это, а люди, которые, например, сегодня работают на производстве, в промышленности, они прекрасно знают, что утилизировать аккумулятор очень тяжело, это очень сложно. Спрашивается: тогда мы для наших потомков что готовим, какую экологическую бомбу? Если мы думаем о том, чтобы сейчас много произвести… Те же Великобритания или Дания пытаются создать искусственный остров в Северном море и более 200 ветряков там поставить. Простите, а как дальше? Все выходит из строя, устаревает, необходимо будет это все разбирать и утилизировать. Куда это девать? То есть зеленая экономика – это такая вещь, которая, в общем-то, непростая и неоднозначная. Об этом надо хорошо подумать. Юлия Бешанова:

Но вместе с тем посмотрите, Европа сейчас зачастую пытается использовать зеленые технологии, зеленую экономику как один из рычагов политического давления. Как вам кажется, это забота об экологии действительно или попытка сохранить доминирование в таком экономическом плане? «Это просто эксплуатация в экономическом плане». Кто зарабатывает на энергокризисе? Жанна Чернявская:

Мне кажется, что сегодня Европа пытается в сложившейся ситуации воздействовать как экономически, потому что это действительно как рычаг воздействия. Опять же, в Великобритании, например, ввели налог для тех граждан, у кого есть автомобиль с дизтопливом. То есть заправляется человек дизтопливом, и он платит, по-моему, 12,5 фунтов в месяц. Потому что у него такой автомобиль, он загрязняет воздух и все остальное. Сегодня на это все смотришь и думаешь (вернусь к саммиту в Глазго): более 400 самолетов, 70 километров от точки до точки летят все. Юлия Бешанова:

Огромные кортежи.

Жанна Чернявская:

Да. У Байдена вообще это просто кошмар: люди стояли и считали – 80 автомобилей, потом 100, потом немного решили уменьшить – 30. То есть действительно столько выбросов во время самого саммита. С одной стороны, они рассказывают, что к такому-то году сократим выбросы, это у нас будет лучше. То есть сегодня складывается впечатление, что пока это только лишь слова, потому что ситуация с энергокризисом и то, что не получилось в зеленой экономике – ветряки, солнечные батареи. Ведь сегодня даже если посмотреть биржи, они фактически торгуют каким-то воздухом, они стали зарабатывать на энергокризисе какие-то деньги, и непонятно, на чем. То есть сегодня это просто эксплуатация в экономическом плане. «Зеленые» придумали себе какую-то новую религию – цацку, как я говорю, с которой носятся по всему свету. Эта Грета Тунберг тоже. А ведь тоже мало кто говорит и знает, что за этот период времени, за три года, она заработала 5 миллиардов. Юлия Бешанова:

Это тоже бизнес-проект своеобразный? Жанна Чернявская:

Да, скорее всего. Вот новые последователи, скажем так, новая религия реально. Юлия Бешанова:

Не могу не затронуть тему, болезненную для Беларуси, – атомная энергетика. Ее часто противопоставляют зеленой. Насколько это утверждение имеет под собой реальную почву, насколько можно сказать, что если мы за атомную энергетику, то против зеленой экономики? «Разделять зеленую экономику и атомную нельзя»