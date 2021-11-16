Ситуация может перерасти в военный конфликт. Каким был 9-й день на белорусско-польской границе?

Новости Беларуси. Пока страны Запада обвиняют Беларусь в развязывании миграционного кризиса, Польша нарушает международные европейские законы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Текущая ситуация может перерасти в военный конфликт, а ЕС необходимо срочно договориться об обеспечении беженцам человеческих условий жизни. Каким был девятый день на белорусско-польской границе? Все подробности в репортаже Вероники Кудринецкой.

Шалаши, палатки и костры. Ночью в спальных мешках, днем в нескольких слоях одежды. Ночью мало кто смог сомкнуть глаз из-за холода, люди просто бродили по лагерю, чтобы хоть немного согреться. Позавтракать утром тоже удалось не всем. Дети и женщины спасаются от холода всевозможными способами. Мужчины разводят костры. Чуть позже первая на сегодня гуманитарная помощь с продуктами питания от Красного Креста. Таким было утро на границе. Обстановка напряженная, но спокойная. Тогда еще женщины и дети не знали, что ждет их в ближайшие пару часов.

Все, они сейчас людей разозлят. Позже в лагере становится трудно дышать уже не от костров, а от слезоточивого едкого дыма.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Польский спецназ, полиция подогнали водомет, потому что группа курдских беженцев пыталась совершить прорыв. Они забрасывают камнями, просят открыть гуманитарный коридор, зеленый свет в демократическую Европу, потому что люди истощены, у них нет еды и воды.

Бревна и камни против водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. После ночного затишья это нападение на безоружных беженцев напоминает карательную операцию, акт фашизма. Погранпереход между двумя странами превратился в поле боя. Мощные струи водометов с перцовым и горчичным газом разъедают глаза и попадают в горло. В первую очередь от химической атаки демократической Европы страдают женщины и дети. Беженцы промокли до нитки, но отступать не собираются. Их путь лежит в Евросоюз, и они ждут зеленый свет от толерантной Европы.

После инцидента многим потребовалась медицинская помощь, в том числе и нашим коллегам. На пункте пропуска «Брузги – Кузница» в круглосуточном режиме дежурят бригады скорой помощи. Врачебный патруль усилился еще несколькими каретами. Кроме того, гродненские медики по необходимости госпитализируют людей. Сейчас в больнице четыре пострадавших, трое из них дети. «Мама трижды отказывалась от госпитализации». Из лагеря беженцев в больницу доставили женщину с двумя детьми. Читайте здесь.

Те, кто покрепче, остались на месте и обустраивают места на ночлег. На плечах, на самодельных носилках они носят дрова и большие бревна, которые приспосабливают для сидения, еловый лапник – для новых шалашей. В соседнем березняке мужчины с этой же целью валят деревья. Это напоминает большую стройку – так слаженно и беспрерывно идет работа. Дети стоят с пустыми бутылками в очередях за водой, которую на территорию лагеря ежедневно подвозят на нескольких водовозах. Неравнодушные белорусы также продолжают отправлять оказавшимся в нечеловеческих условиях людям гуманитарную помощь.

Так, в Минске в каждом из районных подразделений организации «Белая Русь» собрали самое необходимое: мясные консервы, каши, детское питание, кисломолочные продукты, одежду. ​Мясные консервы, детское питание, одежда. Какую помощь «Белая Русь» оказывает беженцам? Читайте здесь. А вот он – результат польского гостеприимства.

Вероника Кудринецкая:

На пункт пропуска «Брузги – Кузница» прибыл Следственный комитет Беларуси, оцепил место, где днем польские силовики применяли против безоружных граждан водометы и светошумовые гранаты.

Изымаются следы и объекты, фиксируется обстановка. В момент применения поляками светошумовых гранат и водометов пострадавшие находились в том числе и на территории нашей страны, а это нарушает как минимум пару международных законов. Тут же хочется вспомнить 2013 год. Президент Янукович применил водомет, весь мир это осудил. Поляки первые кричали, что это негуманно. Спустя 8 лет поляки в -1 °C применяют водометы (да здравствует гуманизм). Демократия закончилась, когда это коснулось их личных интересов.

Вероника Кудринецкая:

Группа мигрантов направляется в логистический центр, который находится прямо здесь, на пункте пропуска «Брузги», чтобы отогреться, помыться, привести себя в порядок, ну и, конечно, отогреть детей, которые пострадали от действий польских силовиков.

Для каждого из тех, кто находится здесь, на пункте пропуска «Брузги – Кузница» этот день, 16 ноября, прошел по-своему и закончится по-своему. Одни вновь уснут на сырой земле у костра в лесу, другим повезет оказаться в мало-мальски человеческих условиях. Дети навсегда запомнят страшную картину сегодняшнего дня, а многие взрослые будут распространять фейки о том, как в руках у беженцев якобы были бомбы и оружие.