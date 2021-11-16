Прямой эфир

Мясные консервы, детское питание, одежда. Какую помощь «Белая Русь» оказывает беженцам?

16 ноября 2021 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Небезразличные белорусы продолжают отправлять беженцам гуманитарную помощь. Немаловажна в этом роль и общественных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мясные консервы, детское питание, одежда. Какую помощь «Белая Русь» оказывает беженцам?-1

В Минске в каждом из районных подразделений организации «Белая Русь» собрали самое необходимое, что требуется беженцам, оказавшимся в нечеловеческих условиях, – мясные консервы, каши, детское питание, кисломолочные продукты, одежду. 

Мясные консервы, детское питание, одежда. Какую помощь «Белая Русь» оказывает беженцам?-4

Людмила Шипай, заместитель председателя Минской городской организации «Белая Русь»:  
Минская городская организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» приняла решение оказать помощь беженцам. Один транш уже ушел – передали большой груз гуманитарной помощи в виде продуктов питания. А сегодня передали наши районные организации эту гуманитарную помощь.  

Мясные консервы, детское питание, одежда. Какую помощь «Белая Русь» оказывает беженцам?-7

Мясные консервы, детское питание, одежда. Какую помощь «Белая Русь» оказывает беженцам?-9

Собрать гуманитарную посылку на границу помогли и простые минчане, не оставшиеся равнодушными к ситуации.  

Мясные консервы, детское питание, одежда. Какую помощь «Белая Русь» оказывает беженцам?-12

Читайте также:  

200 иракцев попросили вернуть их на родину. Рейс организуют 18 ноября  

«Польша ждала, что беженцы начнут штурмовать границу». Как прошла ночь у пункта пропуска «Брузги»?  

Политолог: польская элита питает лютую ненависть ко всему тому, что находится на востоке от неё. Почему?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Людмила Шипай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ГПК Беларуси: применение польскими силовиками спецсредств расценивается не иначе как насильственные действия
16 ноября 2021 13:12

ГПК Беларуси: применение польскими силовиками спецсредств расценивается не иначе как насильственные действия

Поляки на время прекратили использовать спецтехнику. Беженцы в перерыве восстанавливают ограждение
16 ноября 2021 13:11

Поляки на время прекратили использовать спецтехнику. Беженцы в перерыве восстанавливают ограждение

«Мы попали под водяную струю». Журналист Мэтью Чанс оказался в эпицентре кризиса на польской границе
16 ноября 2021 13:09

«Мы попали под водяную струю». Журналист Мэтью Чанс оказался в эпицентре кризиса на польской границе