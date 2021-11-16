Мясные консервы, детское питание, одежда. Какую помощь «Белая Русь» оказывает беженцам?

Новости Беларуси. Небезразличные белорусы продолжают отправлять беженцам гуманитарную помощь. Немаловажна в этом роль и общественных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в каждом из районных подразделений организации «Белая Русь» собрали самое необходимое, что требуется беженцам, оказавшимся в нечеловеческих условиях, – мясные консервы, каши, детское питание, кисломолочные продукты, одежду.

Людмила Шипай, заместитель председателя Минской городской организации «Белая Русь»:

Минская городская организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» приняла решение оказать помощь беженцам. Один транш уже ушел – передали большой груз гуманитарной помощи в виде продуктов питания. А сегодня передали наши районные организации эту гуманитарную помощь.