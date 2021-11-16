«Мама трижды отказывалась от госпитализации». Из лагеря беженцев в больницу доставили женщину с двумя детьми

Новости Беларуси. Учреждения здравоохранения Гродно готовы оказать помощь всем пострадавшим беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На погранпереходе «Брузги» организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи.
Новости Беларуси. Учреждения здравоохранения Гродно готовы оказать помощь всем пострадавшим беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На погранпереходе «Брузги» организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи.
Врачи помогают всем пострадавшим от слезоточивого газа и водометов. Их число постоянно растет. В случае необходимости медики после осмотра направляют людей в больницы. Но они, как правило, от госпитализации отказываются.
Людмила Кеда, начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
Последний случай – это обращение мамы с двумя детьми, возраст которых 1 год и 4 месяца. Мама трижды обращалась за оказанием медицинской помощи. Была оказана медицинская помощь именно бригадой скорой медицинской помощи, при этом мама трижды отказывалась от госпитализации. При четвертом обращении она согласилась на госпитализацию, и сегодня ночью мама с двумя детьми была доставлена в детскую областную клиническую больницу.
Сейчас дети осмотрены, проведено обследование, в том числе обследование на коронавирус, проведено антиген-обследование. Отрицательный получен результат. Дети находятся в относительно удовлетворительном состоянии, остаются под наблюдением вместе с мамой.
К слову, за эту неделю врачи, дежурившие на границе, оказали медпомощь гражданам более 20 стран. На стационарное лечение отправлены четыре пациента. Чаще всего основные жалобы, с которыми обращаются люди, – слабость, кашель и температура. Это связано с постоянным нахождением на улице и переохлаждением.
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