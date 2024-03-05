Партия «Белая Русь» планирует создать депутатскую группу в парламенте

Политическая партия «Белая Русь» планирует создать свою депутатскую группу в парламенте. Это поможет координировать работу единомышленников в нижней палате парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги работы в электоральный период подвели на заседании Высшего политсовета партии. Для объединения это первая избирательная кампания. Результатами работы довольны. В 8-й созыв Палаты представителей от «Белой Руси» вошел 51 депутат, это 46 % всего депутатского корпуса, что в значительной степени говорит о доверии общества к партийцам. В местных Советах «Белую Русь» представили более 3 000 человек.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»: Мы вложились в создание организационных структур партии. Наша партия есть везде, во всех регионах нашей страны: районах, городах. Партийцы занимают значимые позиции в общественной жизни, они видны, пользуются уважением у граждан. Наверное, это стало одним из оснований высокого, хорошего результата партии на прошедших выборах.

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии «Белая Русь»:

Мы народная партия и должны сделать все, чтобы наши избиратели в дальнейшем верили нам. Поэтому мы будем стараться делать для этого очень многое. В частности, реализовывать те наказы, которые получили в ходе предвыборной агитации.

На заседании совета был принят план работы партии на текущий год. В центре внимания кадровая политика и подготовка к президентским выборам. В разработке также ряд культурных и образовательных проектов, в том числе посвященных 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.