Наталья Эйсмонт на встрече с постояльцами приюта в Минске: это не только для вас, но и для всех нас надо

Новости Беларуси. Внимание и подарки достались 1 сентября и постояльцам минского Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов на Ваупшасова. Сегодня здесь проживает более 350 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дорогого стоит, поверьте. Чувствуется забота о всех, кто здесь живет. Это самое важное, когда люди любят друг друга, когда заботятся друг о друге, дарят теплоту своей души и находятся рядом. А вы сегодня приехали рядом. Наши проживающие спрашивают: «А арбузы будут?». Я говорю: «Думаю, что Александр Григорьевич нас не забыл». Нашей стране просто повезло с руководителем. Извините, это не для публики, это искренне я всегда говорила и говорю.

А нам повело за нашу мамку. Потому что сколько мы получаем всегда доброты, тепла из уст этого человека. – Скажите, как их не любить?! Как их просто не любить, не обнять?! Как не любить, вы что!

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Мы знаем, что такие встречи будут повторяться, потому что на самом деле это все обоюдно и взаимно. Когда сюда приезжаешь, то немало эмоций и увозишь с собой. Это не только для вас, но это и для всех нас надо. И мы очень рады, что и команда расширяется – ребята-журналисты сегодня с нами приехали. Они познакомятся с вами, тоже будут дружить в дальнейшем и расскажут красиво о вас и о вашем доме.

Подготовились и пенсионеры к этой встречи – испекли для гостей вкусную выпечку. Жизнь у постояльцев богатая и насыщенная. Гостям показали и собственное хозяйство. А чтобы будни пенсионеров были еще разнообразнее, председатель федерации хоккея пригласил их на матч столичного «Динамо». Они давно мечтали поболеть за своих.