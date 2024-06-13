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Более 5 млн тонн сенажа заготовлено в сельхозорганизациях Беларуси

13 июня 2024 08:13
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Аграрии Беларуси нацелены в срок закончить первый укос трав, ведь дальнейшее положение дел в животноводческой отрасли напрямую зависит от убранного в оптимальную фазу зеленого урожая. Заготовлено уже более трех четвертей от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 5 млн тонн сенажа заготовлено в сельхозорганизациях Беларуси-1

Темпы превышают прошлогодние. Завершила работу Брестская область. К финишу подходят в Гродненской, далее следуют Минская, Могилевская, Гомельская области и Витебский регион. Во всех хозяйствах страны заготовлено более 5 миллионов тонн сенажа, почти 200 тысяч тонн силоса и около 80 тысяч тонн сена. Чтобы растения быстрее пошли в рост снова и сформировали второй урожай, освобожденные площади подкармливают минеральными удобрениями. Работать на перспективу, снизить материальные затраты, повысить объемы и качество продукции, сохранить заготовленные корма – на это агропромышленный комплекс ориентирует Президент.

# Сельское хозяйство # общество

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