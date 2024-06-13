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Православные верующие отмечают Вознесение Господне

13 июня 2024 07:53
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Вознесение Господне отмечают сегодня, 13 июня, православные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Великий праздник завершает 40-дневный пасхальный период.

Православные верующие отмечают Вознесение Господне-1

Считается, видимое земное присутствие Христа теперь уступает место его незримому пребыванию в церкви. Вознесение Спасителя открыло праведным душам путь в рай: до этого людям было отказано в небесной благодати за их грехи. Во всех храмах сегодня совершаются праздничные богослужения.

# Православные в Беларуси # общество

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