Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Считается, видимое земное присутствие Христа теперь уступает место его незримому пребыванию в церкви. Вознесение Спасителя открыло праведным душам путь в рай: до этого людям было отказано в небесной благодати за их грехи. Во всех храмах сегодня совершаются праздничные богослужения.