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«Наступил день, когда тот, кто дожил до него, будет жить и дальше». Ветеран о последнем дне войны

05 мая 2023 20:24
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Новости Беларуси. Сегодня в Минске проживает 503 ветерана Великой Отечественной войны. В их числе и Бронислав Викторович Карпенко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За годы оккупации он не раз рисковал собственной жизнью, был партизаном, служил в Красной армии. Накануне Дня Победы с подарками и цветами его навестил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. 

Своими воспоминаниями ветеран поделился и с нашей съемочной группой. 

«Наступил день, когда тот, кто дожил до него, будет жить и дальше». Ветеран о последнем дне войны-1

Великая Отечественная застала Бронислава Викторовича Карпенко 15-летним подростком. Со зверствами фашистов он столкнулся в небольшой деревне Березинского района и сразу пошел в партизаны. Участвовал в подрыве линий связи и мостов, а также разгроме опорных пунктов гитлеровцев. Позже был призван в действующую армию. В 2023 году ветерану исполнится 97 лет, День Победы он встретит в кругу родных и близких, однако тот самый – победный май 1945-го – помнит до сих пор. 

«Наступил день, когда тот, кто дожил до него, будет жить и дальше». Ветеран о последнем дне войны-4

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны: 
День Победы мне запомнился той высоткой под Берлином, где у меня был последний боевой день. Когда услышали, что капитуляция фашистской Германии, вы знаете что? Друг друга хватали, целовались, кричали, кто плакал, кто начал стрелять вверх. И мы поняли, что наступил тот день, когда тот, кто дожил до него, будет жить и дальше. 

Подробности в видео

# Великая Отечественная война # общество # Бронислав Карпенко # Владимир Кухарев # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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