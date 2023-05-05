«Наступил день, когда тот, кто дожил до него, будет жить и дальше». Ветеран о последнем дне войны

Новости Беларуси. Сегодня в Минске проживает 503 ветерана Великой Отечественной войны. В их числе и Бронислав Викторович Карпенко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За годы оккупации он не раз рисковал собственной жизнью, был партизаном, служил в Красной армии. Накануне Дня Победы с подарками и цветами его навестил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Своими воспоминаниями ветеран поделился и с нашей съемочной группой.

Великая Отечественная застала Бронислава Викторовича Карпенко 15-летним подростком. Со зверствами фашистов он столкнулся в небольшой деревне Березинского района и сразу пошел в партизаны. Участвовал в подрыве линий связи и мостов, а также разгроме опорных пунктов гитлеровцев. Позже был призван в действующую армию. В 2023 году ветерану исполнится 97 лет, День Победы он встретит в кругу родных и близких, однако тот самый – победный май 1945-го – помнит до сих пор.