Российское «Движение первых» подписало соглашение о сотрудничестве с БРСМ и БРПО

Соглашения о сотрудничестве подписали «Движение первых», Белорусский республиканский союз молодежи и пионерская организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет реализации инициатив в рамках Союзного государства. Достигнута договоренность о проведении совместных волонтерских мероприятий. В том числе на территории Брестской крепости. Состоялся и открытый диалог «Беларусь и Россия – взгляд в будущее», он собрал более 120 участников, в том числе представителей региональных отделений из Псковской, Смоленской, Запорожской и Херсонской областей ЛНР и ДНР.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

«Движение первых» – это одна из самых новых общественных массовых организаций, которая консолидирует под собой все ключевые общественные организации Российской Федерации. Конечно, для Белорусского республиканского союза молодежи особая честь и ответственность сегодня заключить символично, в преддверии Дня Великой Победы, договор, соглашение о сотрудничестве с этим новым формированием. Все новое – это хорошо забытое старое. И мы прекрасно видим, что сегодня «Движение первых» вбирает в себя все ключевые направления деятельности.