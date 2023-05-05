Увольняли сотрудников-патриотов в 2020-м. Руководители секонда «Мода Макс» раскаялись за поддержку протестов

А это кадры оперативной съемки визита правоохранителей в дом родного брата Аллы Ходасевич. Дверь бойцам ОМОН неохотно, но все же добровольно открыла та самая Светлана Близнюк, директор торговой сети магазинов «Мода Макс» и по случайному совпадению супруга Олега Ходасевича.

По месту жительства семейного подряда оперативники обнаружили уже привычные крупные суммы наличкой в долларах и евро, драгоценности и дорогие автомобили. А еще многочисленные фото и видеоматериалы деструктивной направленности, БЧБ-символику и переписку соответствующего содержания. К своим антигосударственным настроениям Ходасевичи привлекали даже несовершеннолетних детей.

Оказалось, все собственники и руководители сети «Мода Макс» в 2020-м активно принимали участие в несанкционированных протестах. Более того, использовали для этого подконтрольные фирмы и их работников. Например, в августе 2020-го многие магазины торговой сети закрывались посреди дня без каких-либо причин, хотя на протяжении 10 лет работали без выходных.

Елена, бывший работник «Мода Макс»:

Призывов как таковых не было, но когда закрывали, в тот день было написано объявление, что можете закрыть в обед и пойти выставить свою позицию на площади. Это был какой-то определенный день, я уже по дате не помню. Было такое, что закрывали магазины, до обеда отработали, и все. Работники «Мода Макс» в один голос рассказывают о нечеловеческих условиях труда. Из-за отсутствия грузчиков женщинам приходится самостоятельно разгружать тюки с одеждой, каждый новый привоз – это порядка 2 тонн. Чтобы разобрать и развесить товар, иногда уходит целая ночь. Елена:

В самой работе столкнулась со многими проблемами. И переработки в том числе, развешивали до 5 утра, потом тут же становились за кассу. Некоторые уходили из-за аллергии, потому что не всем обработка эта шла. У многих проявлялись аллергии, высыпания на коже, лилось все из носа. Из-за этого много ушло людей с работы. Зато владельцы бизнеса готовы были спонсировать военный конфликт в Украине. Ходасевичи и их партнеры неоднократно перечисляли деньги на счета деструктивных фондов. Кроме того, все они были подписаны на Telegram-каналы, которые в нашей стране признаны экстремистскими. В самой компании работала жесткая система контроля за политическими взглядами сотрудников, за размещение в соцсетях национальной символики сторонники перемен депремировали работников и даже увольняли. Пояснять причины своих действий руководство компании отказывалось, с людьми прощались без лишних разговоров и объяснений, открыто нарушая законные интересы граждан.

Елена:

Столкнулась с необоснованным, не могла объяснить себе, почему так. Вкладывали и душу, и сердце в работу. Все больничные на работе, никогда не брала больничные, переработки. И тут приходит на компьютер уведомление, что не продляется контракт. Как снег на голову, я не понимала, почему так. В итоге написали девочки-сотрудники письмо на Минск, на всех директоров, чтобы объяснили причину, почему увольняют. Но получили письмо, что мы не обязаны рассказывать о причинах увольнения заведующей. Я так понимаю, что просматривались все соцсети за всеми сотрудниками, где кто и с каким флагом выходил, когда пропускал рабочие дни, выходили на площадь. Все это просматривалось, где-то даже и увольняли, штрафовали. Объясняли по другим причинам. Мы белорусы, это и послужило причиной. Новую работу бывшие сотрудники «Мода Макс» нашли, их нынешнее руководство не считает патриотизм поводом для увольнения. А вот сами Ходасевичи сейчас оказались в незавидной ситуации. Основатель бизнес и ее невестка задержаны, а их сын и муж скрываются в Латвии. Отвечать за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере придется женской половине семейства. Они полностью признали свою вину, раскаиваются и готовы возмещать ущерб, причиненный государству.

Я, Ходасевич Инна Владимировна, член семьи учредителей сети магазинов секонд-хенда «Мода Макс» в 2020 году, подвергнувшись влиянию деструктивных каналов, приняла участие в несанкционированном митинге в Минске, используя незарегистрированную символику. Я искренне сожалею об этом, уже к концу 2020 года поняла, что это было глубокой ошибкой, потому что это реально было похоже на государственный переворот. Выгоден он был только нашей беглой оппозиции. Для белорусского народа, для нашей страны, если бы случилось то, что планировалось, это бы стало катастрофой. Я искренне сожалею. Что касается преступлений экстремистской направленности, все задержанные в миг переобулись, хотя исходя из их деятельности, правильнее будет сказать – переоделись. Правда, их раскаяние – такой же секонд-хенд, как и товар, который они продавали втридорога.