«Предварительная стирка является обязательным условием». Почему это необходимо знать мамам новорождённых?

При выборе одежды тоже стоит быть начеку. Ради сиюминутного стильного образа люди склонны выбирать одежду, не вчитываясь в этикетки, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Раздражения на коже, вплоть до аллергии, могут быть вызваны искусственными тканями. Эти названия всем хорошо знакомы: нейлон, акрил, полиэстер. В народе такую одежду прозвали «стеклянной», утверждая, что она не «дышит». Но так ли это на самом деле?

Анна Чирская, заведующая сектором отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

Любой материал изначально для изготовления одежды должен быть безопасным. Наличие синтетических волокон в материалах для одежды допустимо. Тут уже индивидуальная непереносимость человека может как-то сыграть роль. То есть кто-то может спокойно себя чувствовать в одежде из синтетических волокон, и это не будет вызывать никаких негативных реакций. А кто-то даже при небольшом процентном содержании натурального волокна, например, шерсть, уже будет чувствовать дискомфорт. Производство натуральной ткани – процесс долгий и трудоемкий. За хлопком, к примеру, нужно много месяцев тщательно ухаживать, поливать, защищать от вредителей, чтобы не повредили ценные хлопковые коробочки, а только после их собрать. Далее хлопковые волокна можно соединить в нити и ткать из них полотно. На производство льна, шерсти или шелка времени уйдет не меньше. А вот полиэфир, который служит основой для самых популярных синтетических тканей, делается всего за неделю и чаще всего из отходов производства. Но эксперты объясняют: ничего страшного в такой технологии нет. Анна Чирская:

Не секрет, что стоимость материалов из синтетических волокон ниже стоимости материалов из натуральных волокон. Тем не менее материалы из натуральных волокон и синтетических должны быть безопасны, следовательно, тут уже дело потребителя, в пользу чего сделать свой выбор.

Развитие химической промышленности в XX веке привело к появлению большого количества синтетических тканей. Новейшие разработки позволили выпускать синтетику, внешне мало отличающуюся от натуральных полотен. Как понять, что за материал перед вами? Прежде всего, натуральный текстиль всегда сильно мнется. На синтетике складки и заломы не образуются или быстро распрямляются. Радикальный способ проверить из какого сырья сделана ткань – поджечь ее. Хлопок сгорает за считанные секунды, а полиэстер не горит, а плавится. Однако не всегда синтетика – это плохо. Если содержание синтетических нитей не превышает допустимой нормы, то одежда прослужит дольше, будет мяться меньше и не растянется. А для занятий физкультурой она и вовсе должна быть исключительно синтетической. Анна Чирская:

В материале могут быть вложения синтетических искусственных волокон, полученные химическим путем, но опять-таки в зависимости от того, для чего будет использован материал. То есть от вида изделия, назначения, возрастной принадлежности данного изделия устанавливаются определенные нормы и требования безопасности. Для ребенка в возрасте до одного года изделие из этого материала никак не возможно изготовить, потому что оно не пройдет по требованиям безопасности. Но при таком же составе данный материал может использоваться для изделия уже для взрослых, скажем так.