В рамках «Славянского базара» прошёл День национальных культур стран ШОС – чем удивляли участники?

В Пекине у здания секретариата ШОС был поднят наш Государственный флаг. Укреплять культурное сотрудничество – одна из приоритетных задач.

А потому уже сейчас в рамках «Славянского базара» реализуется одна из первых инициатив. Богатую фестивальную палитру украсил День национальных культур. Девиз форума «За мир и созидание вместе с ШОС».

Ольга Якобсон, директор Республиканского центра национальных культур:

Все страны ШОС представлены здесь. Они показывают свою традиционную национальную культуру. Это настолько интересно гостям «Славянского базара» окунуться и почувствовать себя или узбеком, или таджиком, или казахом. Естественно, белорусская культура тоже представлена на высоте. Концертная программа удивляла своей палитрой, красочной номеров. Каждая культура во всей мощи показала свой национальный колорит.