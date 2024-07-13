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В рамках «Славянского базара» прошёл День национальных культур стран ШОС – чем удивляли участники?

13 июля 2024 18:49
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4 июля Беларусь красиво и символично вступила в большую шанхайскую семью.

В рамках «Славянского базара» прошёл День национальных культур стран ШОС – чем удивляли участники?-1

В Пекине у здания секретариата ШОС был поднят наш Государственный флаг. Укреплять культурное сотрудничество – одна из приоритетных задач.

В рамках «Славянского базара» прошёл День национальных культур стран ШОС – чем удивляли участники?-4

А потому уже сейчас в рамках «Славянского базара» реализуется одна из первых инициатив. Богатую фестивальную палитру украсил День национальных культур. Девиз форума «За мир и созидание вместе с ШОС».

В рамках «Славянского базара» прошёл День национальных культур стран ШОС – чем удивляли участники?-7

Ольга Якобсон, директор Республиканского центра национальных культур:
Все страны ШОС представлены здесь. Они показывают свою традиционную национальную культуру. Это настолько интересно гостям «Славянского базара» окунуться и почувствовать себя или узбеком, или таджиком, или казахом. Естественно, белорусская культура тоже представлена на высоте. Концертная программа удивляла своей палитрой, красочной номеров. Каждая культура во всей мощи показала свой национальный колорит.

Подробности в сюжете.

# Шанхайская организация сотрудничества # общество

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