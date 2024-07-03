Юрий Сенько: для китайцев «Беларусь» и «качество» – два неразделимых понятия

Интересно, что любят из белорусских продуктов в Поднебесной? Точно это знает гость программы Новости «24 часа» на СТВ Юрий Алексеевич Сенько, который долгое время был послом Беларуси в Китае.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Китай, как все знают, очень большая страна. С севера на юг и с востока на запад она имеет большое продолжение, даже на самолете можно лететь 3,5 часа, и страна не заканчивается. Отсюда и вкусовые предпочтения. У граждан большой спектр продуктов, которые они используют в пищу. Китай во многом любит и европейское, в том числе белорусское. Например, наши кондитерские изделия, шоколад, печенье, снеки, различные пирожные, мясо-молочная продукция очень востребована в Китае. Для китайцев «Беларусь» и «качество» – два неразделимых понятия. Если китаец видит, что это белорусский продукт, то покупает с большим удовольствием. Понимая, что это очень хороший и качественный продукт. Поэтому сложностей с какой-то дополнительной рекламой нет.