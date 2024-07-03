«Примите мой каравай хлебосольный в знак мира и дружбы». Белоруска поздравила с Днём Независимости

Именно хлебу посвящен ставший уже брендовым фестиваль «Бацькава булка». Чтобы вместе насладиться вкусом первого каравая из нового урожая, прикоснуться к обычаям и традициям предшествующих поколений. Появился фестиваль после визита Президента Александра Лукашенко на местную хлебопекарню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свислочские мастера дали название «Бацькава булка» самой популярной плетенке. Теперь на фестивале пекари со всей страны представляют свои труды. Среди традиционных участников – каравайщица Гродненщины Ольга Перехвал.