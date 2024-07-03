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«Примите мой каравай хлебосольный в знак мира и дружбы». Белоруска поздравила с Днём Независимости

03 июля 2024 12:24
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Именно хлебу посвящен ставший уже брендовым фестиваль «Бацькава булка». Чтобы вместе насладиться вкусом первого каравая из нового урожая, прикоснуться к обычаям и традициям предшествующих поколений. Появился фестиваль после визита Президента Александра Лукашенко на местную хлебопекарню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свислочские мастера дали название «Бацькава булка» самой популярной плетенке. Теперь на фестивале пекари со всей страны представляют свои труды. Среди традиционных участников – каравайщица Гродненщины Ольга Перехвал.

«Примите мой каравай хлебосольный в знак мира и дружбы». Белоруска поздравила с Днём Независимости-1



Ольга Перехвал:
Дорогие белорусы, я вас поздравляю с этим великим, знаменательным днем. Я желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира, благополучия.

Пусть солнце сияет за вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут ваш дом!
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья и счастья на долгие годы!

Примите мой каравай хлебосольный в знак мира и дружбы, процветания!

# День Независимости # общество

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