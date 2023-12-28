Классика и народные звучания. Что такое музыкотерапия и насколько она эффективна?

Музыка – это, безусловно, удивительный вид искусства. Ученые утверждают, что звуки определенной чистоты, исходящие с особой периодичностью, способны разрушать болезнетворные микроорганизмы, выводить из депрессии и даже повышать надои у коров. О том, почему музыка играет такую важную роль в нашей жизни и как влияет на организм человека, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

В 2003 году Минздрав России признал официально музыкотерапию методом для лечения всяких болезней, простуд. Ирина, скажите, у нас пользуются музыкой для лечения, оздоровления?

Ирина Бивзюк, психолог:

Музыкотерапия является одним из направлений арт-терапии – это направление психотерапии. Конечно, оно развивалось уже где-то в основном после Второй мировой войны, когда терапевты заметили улучшение в излечении болезней больных. Когда влияло на их общее самочувствие и выздоровление.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вся музыка влияет положительно?

Ирина Бивзюк:

Больше, конечно, они пробовали классическую именно музыку или звуки таких древних цивилизаций, я имею в виду древние звуки, какие-то народные звучания. Они исследовали, что очень положительно влияет. Нельзя сказать, что это прямо панацея. Это может быть как дополнительный метод психотерапии.