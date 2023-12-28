«Протанцевать горе». Как музыка помогает бороться с депрессией?

Музыка – это, безусловно, удивительный вид искусства. Ученые утверждают, что звуки определенной чистоты, исходящие с особой периодичностью, способны разрушать болезнетворные микроорганизмы, выводить из депрессии и даже повышать надои у коров. О том, почему музыка играет такую важную роль в нашей жизни и как влияет на организм человека, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ирина Бивзюк, психолог:

Вообще, например, депрессия – это когда какой-то незавершенный процесс травмы либо горя. Один из способов через музыку – это тоже прожить свое горе. Музыка – это ощутить эмоции, прочувствовать.

Алеся Лакина:

То есть я неправильно делаю? Мне когда грустно, я, наоборот, ставлю веселую музыку. Я не хочу пострадать еще больше.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Ты крайне неправильно делаешь.

Ирина Бивзюк:

У каждого свое. Кому-то одна и та же музыка может показаться разной. Для кого-то она может даже, наоборот, травмирующей быть. Вообще, я бы рекомендовала не просто музыку, а именно протанцевать. Есть даже такое выражение: протанцевать горе. Выразить через тело, потому что мы очень взаимосвязаны – тело и психика. Протанцевать свою какую-то боль.