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«Протанцевать горе». Как музыка помогает бороться с депрессией?

28 декабря 2023 20:29
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Музыка – это, безусловно, удивительный вид искусства. Ученые утверждают, что звуки определенной чистоты, исходящие с особой периодичностью, способны разрушать болезнетворные микроорганизмы, выводить из депрессии и даже повышать надои у коров. О том, почему музыка играет такую важную роль в нашей жизни и как влияет на организм человека, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как психологи в терапии используют музыку?

«Протанцевать горе». Как музыка помогает бороться с депрессией?-1

Ирина Бивзюк, психолог:
Вообще, например, депрессия – это когда какой-то незавершенный процесс травмы либо горя. Один из способов через музыку – это тоже прожить свое горе. Музыка – это ощутить эмоции, прочувствовать.

Алеся Лакина:
То есть я неправильно делаю? Мне когда грустно, я, наоборот, ставлю веселую музыку. Я не хочу пострадать еще больше.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Ты крайне неправильно делаешь.

Ирина Бивзюк:
У каждого свое. Кому-то одна и та же музыка может показаться разной. Для кого-то она может даже, наоборот, травмирующей быть. Вообще, я бы рекомендовала не просто музыку, а именно протанцевать. Есть даже такое выражение: протанцевать горе. Выразить через тело, потому что мы очень взаимосвязаны – тело и психика. Протанцевать свою какую-то боль.

«Протанцевать горе». Как музыка помогает бороться с депрессией?-4

Алеся Лакина:
Танец какой должен быть?

Ирина Бивзюк:
Произвольно все, что идет от тела.

Михаил Свито:
То есть когда больно, танцуйте?

Ирина Бивзюк:
Да, или пропеть. Когда стресс какой-то, пропеть. То есть соединить музыку именно с пением или танцем.

«Протанцевать горе». Как музыка помогает бороться с депрессией?-7

Алеся Лакина:
То есть танцуй, как будто никто не видит, и пой, как будто никто не слышит – про это?

Ирина Бивзюк:
Абсолютно. Поэтому если вы ругаете своих близких, которые поют, как вам кажется очень плохо в ванной, не ругайте. Это действительно необходимо человеку – прожить, вот так выплеснуть свои эмоции.

Михаил Свито:
То есть главное – не погружать себя в грустные композиции, когда и без этого на душе очень плохо?

Ирина Бивзюк:
Грустно, да.

Классика и народные звучания. Что такое музыкотерапия и насколько она эффективна – подробнее здесь.

# Музыка # общество # Алеся Лакина # Ирина Бивзюк # Михаил Свито

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