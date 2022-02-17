Реабилитация после коронавируса. Как быстро восстановить организм?

Многие уже перенесли коронавирус в разной форме – от бессимптомного до тяжелого состояния. Инфекция истощает физическую энергию и влияет на аппетит. После болезни важно вернуть свою жизнь в норму.

Светлана Козлова, заместитель директора по клинической работе РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации:

За 2021 год в нашем учреждении прошли медицинскую реабилитацию около 2 600 человек. Это пациенты различной возрастной категории старше 18 лет, пациенты трудоспособного возраста, а также пациенты старше 62 лет, которые продолжают свою профессиональную деятельность.

К частым жалобам пациентов, переболевших ковидом, относят такие симптомы, как одышку, возникающую при незначительных нагрузках, быструю утомляемость и слабость. Светлана Козлова:

Как правило, у них у всех повышен эмоциональный фон, отмечаются признаки повышенной тревожности. Помощь в нашем учреждении оказывается в соответствии с клиническими протоколами, утвержденными Министерством здравоохранения. Включаются различные методы. Уделяется большое внимание психологическому консультированию пациентов, а также питанию. В среднем медицинская реабилитация занимает около 12-14 дней. Каждый пациент обязательно проходит консультацию у психолога и психотерапевта.

Александр Мартыневский, заведующий физиотерапевтическим отделением РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации:

При реабилитации пациентов после инфекции используется обычный рекомендуемый алгоритм физиотерапевтических процедур, прежде всего это лечебная физкультура. Это могут быть групповые занятия индивидуальные. Используется также электролечение, чаще всего используется переменное магнитное поле. Магнитотерапия применяется для уменьшения воспалительных проявлений, улучшения свойств крови и повышения иммунитета. Александр Мартыневский:

Следующий момент, который мы используем, это фотолечение. Используется на проекцию легких, чаще всего в области межлопаточной. Следующий вид воздействия – это надвенное лазерное облучение крови. Задача этого вида лечения – улучшение кровообращения. Также мы используем волновую терапию, различные виды массажа.

Массаж улучшает дренажную функцию легких и способствует восстановлению мышечных компонентов. При подборе процедур обязательно учитывается состояние пациента на момент его осмотра. После курса реабилитации к пациентам возвращаются силы и открывается второе дыхание.