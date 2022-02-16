Что на самом деле стоит за профессией режиссёра? Рассказывает Елена Турова

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог. Юлия Артюх, СТВ:

Можно сказать, что вы свою жизнь проецируете в картины, где-то что-то берете?

Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог:

Наверное, каждый человек автор. Откуда мы берем? Естественно, берем из своей жизни, как когда-то пел Булат Окуджава: и из собственной судьбы я выдергивал по нитке. Хорошая строчка, я ее неоднократно цитирую. Конечно, мы берем что-то из своей жизни, из своего личного опыта, из рассказов, которые мы слышали от наших друзей, каких-то других людей, от книг, которые читали, от фильмов, которые смотрели. Мы как сосуд, в котором это все складывается, как-то там перетасовывается. И через призму потом вытаскивается наружу. И уже в каком-то виде доходит потом. Когда ты пытаешься что-то придумать новое… Юлия Артюх:

Как это происходит? Елена Турова:

А это тайна. Нет, это не тайна моя от вас. Это тайна даже для меня. Бывает, нужно настроиться, нужно сделать раскадровку или текст написать, мучаешь эту бумагу, карандашом водишь, ничего не соображаешь. А потом оно начинает за какой-то хвостик или какая-то фраза удачно легла, или какая-то картинка, план сложился, начинает складываться, тянется-тянется. А потом смотришь: а кто это сделал, это что я? Мне кажется, если это творчество, здесь надо настроить какую-то волну, иногда эта настройка достаточно непростая. Иногда сразу само приходит, это, скорее, как подарок, это редко. А вот сесть, себя сконцентрировать и поймать – это уже труд. У меня, например, самая сложная часть процесса – это себя заставить усадить, сконцентрировать. Юлия Артюх:

Сделай шаг – и появится дорога.

Елена Турова:

Да, ты садишься и работаешь. Другое дело – творческая работа. Юлия Артюх:

Творческий застой был у вас в профессии? Елена Турова:

Застой или простой. Дело в том, что простой – это, к сожалению, самая печальная часть нашей работы, когда ты не уверен, будет ли у тебя через какое-то время запуск, это не всегда зависит от твоих возможностей. Это зависит от других обстоятельств, то есть от каких-то планов, предприятия, где ты работаешь, от финансирования. Разные бывают вещи. И ты действительно в данной ситуации можешь оказаться подвешенным. У меня были периоды, когда я по несколько лет не была в процессе, не была в запуске. Да, это сложно пережить. Юлия Артюх:

Что помогает справиться с этим?