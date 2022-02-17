«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе

Новости Беларуси. За высокие результаты в служебной деятельности. Лучших сотрудников внутренних дел чествовали в преддверии профессионального праздника в минской городской Ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетные награды вручили отличившимся представителям различных служб. Также благодарностями и памятными подарками отметили свыше 20 молодых сотрудников и их родителей.

Отметили также воинов-интернационалистов и активистов ветеранской организации.

Виталий Кирзеенок, участковый инспектор милиции Московского РУВД:

Моя работа – это жизнь. Служу я в Московском РУВД чуть более года, активно участвую в жизнедеятельности Московского РУВД. Занимаемся и раскрытием преступлением, как семейные скандалы бывают, так и кражи, грабежи, отработка жилого сектора, прием граждан.

Ирина Кирзеенок:

Я мама сотрудника. Мы гордимся сыном, помогаем ему во всем, поддерживаем. Очень хорошее мероприятие, нам нравится.

Сергей Давидович, воин-интернационалист:

15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Это был настоящий праздник. Хоть и горький, но это был праздник, поэтому сегодня и нас пригласили. Я уже практически остался во всем Министерстве внутренних дел один еще действующий сотрудник, поэтому всегда отношусь к этому делу очень трепетно.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Здесь представлены буквально все службы милиции, которые обеспечивают безопасность наших граждан на территории не только столицы, но и нашей страны. В каждой службе коллективы представили сотрудников по своим направлениям. В коллективах будем встречаться с личным составом, где также будем чествовать всех остальных сотрудников.

Сотрудников ждал и музыкальный подарок.