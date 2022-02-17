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«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе

17 февраля 2022 12:01
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Новости Беларуси. За высокие результаты в служебной деятельности. Лучших сотрудников внутренних дел чествовали в преддверии профессионального праздника в минской городской Ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе-1

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе-3

Почетные награды вручили отличившимся представителям различных служб. Также благодарностями и памятными подарками отметили свыше 20 молодых сотрудников и их родителей.

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе-6

Отметили также воинов-интернационалистов и активистов ветеранской организации.

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе-9

Виталий Кирзеенок, участковый инспектор милиции Московского РУВД:
Моя работа – это жизнь. Служу я в Московском РУВД чуть более года, активно участвую в жизнедеятельности Московского РУВД. Занимаемся и раскрытием преступлением, как семейные скандалы бывают, так и кражи, грабежи, отработка жилого сектора, прием граждан.

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе-12

Ирина Кирзеенок:
Я мама сотрудника. Мы гордимся сыном, помогаем ему во всем, поддерживаем. Очень хорошее мероприятие, нам нравится.

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе-15

Сергей Давидович, воин-интернационалист:
15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Это был настоящий праздник. Хоть и горький, но это был праздник, поэтому сегодня и нас пригласили. Я уже практически остался во всем Министерстве внутренних дел один еще действующий сотрудник, поэтому всегда отношусь к этому делу очень трепетно.

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе-18

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Здесь представлены буквально все службы милиции, которые обеспечивают безопасность наших граждан на территории не только столицы, но и нашей страны. В каждой службе коллективы представили сотрудников по своим направлениям. В коллективах будем встречаться с личным составом, где также будем чествовать всех остальных сотрудников.

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе-21

Сотрудников ждал и музыкальный подарок.

«Моя работа – это жизнь». В Минске наградили лучших сотрудников внутренних дел за высокие результаты в службе-24

В финале участники сделали совместные памятные фотографии.

# Милиция Беларуси # общество # Виталий Кирзеенок # Ирина Кирзеенок # Сергей Давидович # Михаил Гриб # Фотофакт

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