«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри

Новости Беларуси. Жильцы одного из витебских общежитий недовольны качеством капитального ремонта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многоэтажное здание, размещенное на одном из центральных проспектов города, они сравнивают с конфетной оберткой. С виду – красивое, а вот что внутри – не узнаешь, пока не зайдешь.

Отвалившаяся штукатурка, залитые проливными дождями стены. Жильцы в недоумении и задаются вопросом: зачем тратить деньги на покраску здания, если внутри все по-прежнему выглядит удручающе? Тему продолжит Виктор Пралич.

Ужасное, вот такое вот везде. У меня и в комнате то же самое. Крыша протекает. На стенах такая же плесень.

Такую картину, говорят жильцы, можно наблюдать в любом блоке общежития. А еще в коридорах, кухнях и даже некоторых комнатах. Когда сюда пришли строители, люди выдохнули, надеясь, что ремонт коснется не только фасада многоэтажки.

Николай Дикий, житель Витебска:

Как, получается, ситуация сама происходит с капитальным ремонтом? Фасад этот делался, ремонт, его красили буквально года три-четыре назад, и его красят заново. То есть на это деньги есть. А внутри, когда этот ремонт вообще не происходил никогда, только когда построили это здание – 70-х годов – это больше полувека. Здесь делать ничего не собираются. Этот вопрос очень интересен. Когда это вообще будет делаться. Может быть, здание развалится быстрее?

Сергей Мясников за годы «существования» в этой комнате (по-другому условия проживания он назвать не может) не стал дожидаться ремонта и решил привести комнату и блок в порядок. Заменил оконную раму на окна ПВХ, подкрасил санузел, даже коридор. Дальше опустились руки.

Сергей Мясников, житель Витебска:

Когда дело зашло за капремонт в этом году, как это все начинается? Они вызвали каких-то инженеров, проектировщиков, кто там составляет сметы вот эти – все. Они прошлись по всему общежитию (там где-то трубы рвались постоянно). Что они сделали: они только общего пользования.

В Витебском городском жилищно-коммунальном хозяйстве, которое является заказчиком капитального ремонта, об этой ситуации знают. Но пока надежды жильцов оправдать не могут.

Игорь Курганов, главный инженер Витебского городского жилищно-коммунального хозяйства:

Виды работ, которые мы включили в данный объект, идут согласно 324-му постановлению Совета министров от 2016 года. Все что можно было – весь комплекс работ – мы включили. Это замена кровли, восстановление и ремонт балконов, отмостка, все инженерные сети, входные группы, замена окон только в местах общего пользования. Жильцам перед началом строительно-монтажных работ провели собрание, объяснили, кто будет выполнять, какие виды работ мы будем выполнять в рамках нашего законодательства.

В постановлении Совмина черным по белому написан перечень работ, которые предусмотрены капитальным ремонтом.