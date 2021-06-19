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«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри

19 июня 2021 19:17
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Новости Беларуси. Жильцы одного из витебских общежитий недовольны качеством капитального ремонта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-1

Многоэтажное здание, размещенное на одном из центральных проспектов города, они сравнивают с конфетной оберткой. С виду – красивое, а вот что внутри – не узнаешь, пока не зайдешь.

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-4

Отвалившаяся штукатурка, залитые проливными дождями стены. Жильцы в недоумении и задаются вопросом: зачем тратить деньги на покраску здания, если внутри все по-прежнему выглядит удручающе?

Тему продолжит Виктор Пралич.

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-7

Ужасное, вот такое вот везде. У меня и в комнате то же самое. Крыша протекает. На стенах такая же плесень.

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-10

Такую картину, говорят жильцы, можно наблюдать в любом блоке общежития. А еще в коридорах, кухнях и даже некоторых комнатах. Когда сюда пришли строители, люди выдохнули, надеясь, что ремонт коснется не только фасада многоэтажки.

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-13

Николай Дикий, житель Витебска:
Как, получается, ситуация сама происходит с капитальным ремонтом? Фасад этот делался, ремонт, его красили буквально года три-четыре назад, и его красят заново. То есть на это деньги есть. А внутри, когда этот ремонт вообще не происходил никогда, только когда построили это здание – 70-х годов – это больше полувека. Здесь делать ничего не собираются. Этот вопрос очень интересен. Когда это вообще будет делаться. Может быть, здание развалится быстрее?

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-16

Сергей Мясников за годы «существования» в этой комнате (по-другому условия проживания он назвать не может) не стал дожидаться ремонта и решил привести комнату и блок в порядок. Заменил оконную раму на окна ПВХ, подкрасил санузел, даже коридор. Дальше опустились руки.

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-19

Сергей Мясников, житель Витебска:
Когда дело зашло за капремонт в этом году, как это все начинается? Они вызвали каких-то инженеров, проектировщиков, кто там составляет сметы вот эти – все. Они прошлись по всему общежитию (там где-то трубы рвались постоянно). Что они сделали: они только общего пользования.

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-22

В Витебском городском жилищно-коммунальном хозяйстве, которое является заказчиком капитального ремонта, об этой ситуации знают. Но пока надежды жильцов оправдать не могут.

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-25

Игорь Курганов, главный инженер Витебского городского жилищно-коммунального хозяйства:
Виды работ, которые мы включили в данный объект, идут согласно 324-му постановлению Совета министров от 2016 года. Все что можно было – весь комплекс работ – мы включили. Это замена кровли, восстановление и ремонт балконов, отмостка, все инженерные сети, входные группы, замена окон только в местах общего пользования. Жильцам перед началом строительно-монтажных работ провели собрание, объяснили, кто будет выполнять, какие виды работ мы будем выполнять в рамках нашего законодательства.

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-28

В постановлении Совмина черным по белому написан перечень работ, которые предусмотрены капитальным ремонтом.

«На стенах такая же плесень». Одно из общежитий Витебска отремонтировали снаружи, но вот что происходит внутри-31

О замене окон и дверей в комнатах общежития в нем не говорится, эти виды работ относятся к текущему ремонту. Но пока многоэтажка в него не включена. Даже в перспективе.

# Коммунальное хозяйство # общество # Николай Дикий # Сергей Мясников # Игорь Курганов # Виктор Пралич # Фотофакт

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