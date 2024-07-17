«Настоящая сила состоит в мудрости». Психолог объяснила, как появляются военные конфликты

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Попадая в напряженную ситуацию, когда вот-вот может разгореться конфликт, люди зачастую склонны бить первыми. Потому как от мысли, что кто-то другой способен причинить вред, становится слишком страшно. К чему дальше ведет эта стратегия, я думаю, что вполне понятно – с высокой долей вероятности, что другая сторона нанесет свой встречный удар. И в перспективе, маховик противодействий начнет вращение.
Набравший обороты конфликт, как правило, сметает все, что попадается ему на пути, как лавина. Подминая под себя чувства, людей, а в случае военных конфликтов – и жизни. В то время как, обрастая детализацией конфликтной истории, сложнее оттормозиться и найти понимание с оппонентом.
Военный конфликт вне политики – это люди на фронте. И как будут развиваться события, нередко зависит не только от установок руководства их стран, но и от взаимных реакций сторон на линии. Основная установка белорусов в отношениях с Украиной и остальными странами – максимальным образом оставаться мирными.
«Помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями», – акцентировал Александр Лукашенко, чествуя выпускников высших военных заведений и офицеров.
Во время торжественной церемонии Президент вспомнил недавний опыт, когда возле белорусских границ удалось мирно решить вопрос с украинцами. Событие начало развиваться с того, что около наших рубежей возникла активность, которой там быть не должно было.
Алена Дзиодзина:
С какой целью украинская сторона это делала, остается загадкой. Однако в любом разе действия с их стороны можно рассматривать как дополнительный фактор стресса, который мог спровоцировать. Потому как психологически в таких условиях сохранить адекватность сложнее. И соблазн ударить своего оппонента первым велик.
Рабочий визит главы государства в субботу к границам Беларуси и Украины был как раз связан с тем, как развивались события. По итогам – белорусским военным, Президенту и всем тем, кто был глубоко погружен в проблемный вопрос удалось решить ситуацию диалогом. И та настораживающая активность со стороны украинцев около нас прекратилась. В то время как опыт переговоров доказал эффективность коммуникации в качестве мирного метода. Ведь, если по сути, то в данном случае речь шла про ценность жизней. Гадать не будем, но возможно, что многих.
И еще один ценный вывод, что предлагает извлечь глава государства: «Даже суперсовременная техника без человека – это просто железо». Потому как настоящая сила состоит в мудрости.
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