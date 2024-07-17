В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды – больше всего пострадала Гомельская область

Последствия урагана продолжают устранять в пострадавших от него регионах. Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последствия урагана продолжают устранять в пострадавших от него регионах. Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поставил задачу провести расчистку основных территорий населенных пунктов, пострадавших от непогоды, чтобы обеспечить энергетикам доступ к сетям для устранения нарушений. Больше всего пострадала Гомельская область. Ремонтные и строительные бригады помогают жителям сел и агрогородков – восстанавливают кровли зданий и крыши домов. В лесах разбирают буреломы.
Дмитрий Торчик, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
В результате сильных ветров, прошедших на прошлой неделе, было повреждено порядка 6,2 тысячи гектаров только насаждений, подлежащих сплошной санитарной рубке с общим запасом где-то полутора миллиона кубов. В Жлобинском лесхозе подлежит сплошной санитарной рубке порядка 700 гектаров. Работа организована уже, видите, пошла заготовка в этом лесхозе, подъезжают из других лесхозов коллеги, в ближайшие день-два сюда будут стянуты все запланированные силы и средства.
Уже известно, что площадь пострадавшего леса в стране составляет около 18 тысяч гектаров. На данный момент все силы направлены на расчистку вдоль придорожных полос населенных пунктов, а также вблизи линий электропередачи.
Дмитрий Моторенко, заместитель генерального директора – главный инженер Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Основная работа по восстановлению линии электропередач практически проведена, работаем совместно с «Гомельэнерго», скоординировано каждое движение, оперативно устраняем.
Алексей Зыбинов, машинист Жлобинского лесхоза:
С самого утра до позднего вечера стараемся побыстрее устранить все последствия непогоды. Но так все хорошо, справляемся.
Николай Пекурин, вальщик леса Солонского лесничества Жлобинского лесхоза:
Лес отправится потребителю на внутренний рынок нашей деревообрабатывающей промышленности. На нужды населения тоже пойдет.
По уточненным данным, от прохождения 14 июля грозового фронта с порывами ветра до 29 метров в секунду в 33 районах Беларуси пострадали 748 населенных пунктов. Из них в Гомельской области 676.