В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды – больше всего пострадала Гомельская область

Последствия урагана продолжают устранять в пострадавших от него регионах. Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поставил задачу провести расчистку основных территорий населенных пунктов, пострадавших от непогоды, чтобы обеспечить энергетикам доступ к сетям для устранения нарушений. Больше всего пострадала Гомельская область. Ремонтные и строительные бригады помогают жителям сел и агрогородков – восстанавливают кровли зданий и крыши домов. В лесах разбирают буреломы.

Дмитрий Торчик, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

В результате сильных ветров, прошедших на прошлой неделе, было повреждено порядка 6,2 тысячи гектаров только насаждений, подлежащих сплошной санитарной рубке с общим запасом где-то полутора миллиона кубов. В Жлобинском лесхозе подлежит сплошной санитарной рубке порядка 700 гектаров. Работа организована уже, видите, пошла заготовка в этом лесхозе, подъезжают из других лесхозов коллеги, в ближайшие день-два сюда будут стянуты все запланированные силы и средства.

Уже известно, что площадь пострадавшего леса в стране составляет около 18 тысяч гектаров. На данный момент все силы направлены на расчистку вдоль придорожных полос населенных пунктов, а также вблизи линий электропередачи.