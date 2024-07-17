Более тонны наркотиков и психотропов задержали на белорусской границе

Евросоюз под любыми предлогами затрудняет передвижение через границу с Беларусью, но это не мешает наркодилерам. Наши таможенники пресекли ввоз крупнейшей в истории страны партии запрещенных веществ – более тонны наркотиков и психотропов. Злоумышленники прятали свой товар в запасных колесах прицепов фур и перевозили его под видом продукции для ресторанов быстрого питания.

Преступная группа ввозила наркотики через разные пункты пропуска из ЕС и все время меняла машины и перевозчиков. Часть нелегального груза – более 180 килограммов гашиша нашли при досмотре польского грузовика в пункте пропуска «Козловичи». Вторую партию изъяли на границе с Россией. Параллельно оперативники проводили спецмероприятия на территории Бреста. При попытке скрыться там был задержан еще один подозреваемый. В запасных колесах его фуры было обнаружено почти 706 килограммов опасного психотропа – 4-СМС.

Эдуард Данилович, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси: На данный момент задержаны 5 человек. Из них двое граждан Польши, трое граждан Республики Беларусь. Но данный круг лиц, однозначно мы уверены, он не ограничится. Проводятся дальнейшие необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на установление иных лиц, причастных к каналу поставки запрещенных веществ. Белорусская таможня располагает комплексом необходимых технических средств, систем, электронных систем, которые позволяют на должном уровне проводить как операции таможенного контроля, так и выявлять попытки незаконного ввоза запрещенных товаров.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

По существующим каналам интерпола мы дадим информацию своим польским коллегам, готовы с ними взаимодействовать и надеемся на то, что наша информация не пропадет, а будет реализована.

Это не первая успешная операция правоохранителей совместно с сотрудниками таможни по разоблачению наркосиндиката. К слову, в 2023 году был пресечен аналогичный канал поставки психотропных веществ из Литвы и изъято более 600 килограммов наркотиков, общей стоимостью на черном рынке свыше 20 миллионов долларов США.