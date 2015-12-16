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Наследство Жанны Фриске досталось ее сыну и супругу Дмитрию Шепелеву

16 декабря 2015 15:08
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Новости России. Спустя полгода после смерти Жанны Фриске родственники певицы сели за стол переговоров. Как выяснилось, певица, которая на протяжении долгого времени боролась с онкологическим заболеванием, не оставила завещания.

Как пишет «КП», 13 декабря начались переговоры между семьей Фриске и ее гражданским мужем, телеведущим Дмитрием Шепелевым.

При поддержке адвокатов близкие Жанны Фриске наконец встретились,

чтобы решить конфликтные вопросы и заключить мировое соглашение.

Александр Карабанов, адвокат семьи Фриске («Комсомольской правде»):
Мы сейчас вернулись к переговорам с Дмитрием Шепелевым о досудебном соглашении, касающемся встреч ребенка с родственниками Жанны. Очень надеюсь, на этой неделе мы наконец-то подпишем мировое соглашение. И в семье возобновится мир. А ребенок, который больше всего страдал в этой ситуации, получит внимание и любовь с обеих сторон.

Со слов адвоката, стороны договорились о том, что московская квартира перейдет во владение сына Жанны и Дмитрия. Это произойдет, когда Платону исполнится 18 лет. А владельцем загородного дома станет Дмитрий Шепелев.

15 декабря исполнилось полгода, как не стало Жанны Фриске

# Некролог # общество # Жанна Фриске # Дмитрий Шепелев

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