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Годовое собрание Минской епархии прошло 16 декабря в Минске

16 декабря 2015 13:26
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Новости Беларуси. Духовно-нравственное процветание Беларуси. 16 декабря прошло годовое собрание Минской епархии. Здесь говорили о том, как сохранить традиционные ценности белорусского народа.

Сейчас верующие готовятся к одному из самых главных религиозных праздников – Рождеству. Накануне принято радовать окружающих не только подарками, но и добрыми делами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Каждый раз, когда мы готовимся к празднику и Рождества Христово, и Пасхи, мы подводим итоги и стараемся сделать что-то хорошее и доброе. Так что праздник Рождества для каждого из нас – это особый такой памятный день. И, конечно же, самая главная задача нашей церкви, и мы, пастыри и священники, стараемся людям об этом объяснить, наша задача – преобразиться за время рождественского Поста, стать лучше.

# общество # Церковь

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