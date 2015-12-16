Мировой рекорд на рынке недвижимости: особняк под Парижем продали за $301 млн

Новости Франции. Новый рекорд установлен на мировом рынке недвижимости. Неизвестный покупатель с Ближнего Востока заплатил за особняк Chateau Louis XIV рядом с Версалем $301 миллион. Здание находится в 15 минутах от Парижа и Золотого треугольника.





Особняк Chateau Louis XIV



Это самый роскошный современный замок. Жилая площадь составляет 5 тысяч квадратных метров. Во дворце есть аквариум, кинозал, винный погреб, бассейн и корт. В парке проложены дорожки для прогулок верхом, разбит садовый лабиринт, в центре расположен огромный фонтан с позолоченными статуями. Управлять фонтаном и подсветкой хозяин может при помощи приложения на смартфоне.



Здание строили с 2008 по 2011 годы. При возведении использовали материалы и технические приемы, популярные в XVII веке.





Особняк Chateau Louis XIV



Покупатель предпочел остаться инкогнито.