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Мировой рекорд на рынке недвижимости: особняк под Парижем продали за $301 млн

16 декабря 2015 14:31
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Мировой рекорд на рынке недвижимости: особняк под Парижем продали за $301 млн-0

Новости Франции. Новый рекорд установлен на мировом рынке недвижимости. Неизвестный покупатель с Ближнего Востока заплатил за особняк Chateau Louis XIV рядом с Версалем $301 миллион. Здание находится в 15 минутах от Парижа и Золотого треугольника. 


Особняк Chateau Louis XIV

Это самый роскошный современный замок. Жилая площадь составляет 5 тысяч квадратных метров. Во дворце есть аквариум, кинозал, винный погреб, бассейн и корт. В парке проложены дорожки для прогулок верхом, разбит садовый лабиринт, в центре расположен огромный фонтан с позолоченными статуями. Управлять фонтаном и подсветкой хозяин может при помощи приложения на смартфоне.

Здание строили с 2008 по 2011 годы. При возведении использовали материалы и технические приемы, популярные в XVII веке.


Особняк Chateau Louis XIV

Покупатель предпочел остаться инкогнито.

Предыдущий рекорд принадлежал пентхаусу в Лондоне. В 2011 году его приобрели за $221 млн. 

# общество # Фотофакт # Рекорды

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