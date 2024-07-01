Насколько популярна гитара среди белорусской молодёжи? Рассказал музыкант

Самый популярный музыкальный инструмент в мире – это гитара. За столетия своего существования она прошла особый путь развития и породила целые направления в искусстве. Как минимум 250 лет гитара является частью музыкальной культуры белорусов. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Войцеховский, музыкант, педагог, композитор. Александр Меженный, ведущий:

Гитара, казалось бы, самый распространенный музыкальный инструмент. Как часто приходит сейчас молодежь, чтобы взять баре на пятом ладу?

Андрей Войцеховский, музыкант, педагог, композитор:

Да, это очень распространенное явление сейчас. Я, когда еду в городе, я вижу постоянно ребят, подростков, которые несут за плечами гитару. Это на столько популярный инструмент и настолько порой легко научится на ней играть в начальном уровне. Но фантастика. Я не могу вам передать, как я часто об этом думаю, насколько просто на ней научится играть на начальном уровне. Настолько мало профессионалов, которые действительно умеют классно на этом инструменте играть. Александр Меженный:

А всем дано играть на гитаре. Или все-таки есть люди, которым не дано совсем?