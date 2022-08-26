«Я обожаю бренд «Марко». Телеведущая СТВ рассказала о своей любимой обуви

Ольга Войтенкова, телеведущая:

Доброе утро, друзья. Добро пожаловать ко мне в гости, я вас уже заждалась. Уже с порога можно догадаться, что я настоящий обувной фанат. Я обожаю бренд «Марко». О своих любимчиках хочу рассказать подробнее.

Предлагаю приступить ко всеми любимой рубрике «распаковка». Даже интересно, что у меня здесь. Как я люблю этот шелест бумаги и аромат новой обуви. Здесь у нас лоферы. О них расскажу детально. Это пенни-лоферы. Они самые популярные среди молодежи. Почему я выбрала именно их? Во-первых, за их универсальность, они сочетаются с любым луком. Это ТЭП подошва, она очень пластичная, то есть она не мешает вашему движению при ходьбе, хотя на первый взгляд она кажется громоздкой и плотной. Обратите внимание на цвет. Он универсальный. Кремовые нежные оттенки подойдут как на осень, так и на любую пору года. Самый главный плюс – это натуральная кожа.

А еще в моем гардеробе есть лоферы с заостренным носиком. Также лоферы на тракторной подошве с акцентом на массивные декор в виде цепи.

Я как истинная леди не могу обойтись без классической обуви на каблучке. Хочу обратить внимание, что каблук очень устойчивый и актуальный в этом сезоне – трапециевидный. То есть они максимально устойчивые. Это тот самый вариант обуви, в которой можно проходить целый день. И не чувствовать усталости в конце дня.

Дальше у нас замечательный вариант. Мы должны быть готовы, что холода не за горами. Я выбрала для себя ботинки-челси. В этом году дизайнеры предложили комбинированный вариант, который будет отличаться более массивной подошвой, более яркой, это игра с цветом, с цветом резинок, которые многим оказались по душе.

Также нашла для себя идеальные осенние ботинки в приятном песочном оттенке. Они очень удобные, теплые и комфортабельные.

Кстати, интересный вариант. Лоферы, про которые мы рассказывали, но только в новом прочтении. Если вы не видели лоферы на каблуке, то они существуют. Кстати, очень интересная альтернатива, удобный вариант для любого стиля одежды.

Конечно, обойтись без кроссовок в гардеробе просто невозможно. Казалось бы, обычные кроссовки, но обратите внимание на подошву. За счет нее они выглядят как настоящий арт-объект, очень креативно и необычно.

Особую любовь я питаю к спортивной обуви, у меня есть кроссовки-слипоны в нейтральных оттенках, которые подойдут под любой образ.

Вот такие замечательные кеды. Друзья, согласитесь, что кеды и слипоны как нельзя лучше за последние годы вписались в этот городской стиль, причем универсальность их просто неоспорима. С массивной подошвой, крайне удобные за счет того, что в них есть вкладная стелька с ортопедическим эффектом.