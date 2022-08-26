Парк «Горни» – одно из чудес Лидской земли. Что там можно увидеть?

Зеленый остров. Флакон древесных ноток. Здесь небо щекочут великаны. Вековые аллеи дарят прохладу и уводят тропинками в приключения. Парк «Горни» – одно из чудес Лидской земли. Его заложили в 1881-м работники царской государственной лесной охраны Российской империи. 6,7 гектара ботанического рая.

Чеслав Борко, заместитель руководителя по идеологической работе Лидского лесхоза:

Липовые аллеи, кленовые, дубовые. Мы находимся на территории аллеи лиственницы сибирской. Этим деревьям 130 лет. На зиму она свои нежные иголочки сбрасывает. Мягонькие иголочки этого года, маленькие интересные шишечки, древесина ее очень твердая, тонет лиственница в воде, она в два раза тяжелее, чем сосна. Постройки из лиственницы в Сибири, на Дальнем Востоке стоят веками. В Голландии в том числе, сваи не поддаются гниению.

Кислородные ванны. На просторах оазиса более 40 видов деревьев. 1 992 красавца. Каждый со своим паспортом и удивительной историей. Есть местный Инь-Ян. Липа и дуб срослись и живут парой уже больше века. Ссорились, мирились, нашли компромисс. Любимый талисман всех молодоженов.

Чеслав Борко:

Сосна Веймутова, здесь очень интересные иголочки. Они тоненькие, мягонькие, как хвост белочки. Ну, а шишки вообще прелесть

Анастасия Макеева, корреспондент:

Такая вот необыкновенная кора, напоминает и кораллы. Что это за дерево?