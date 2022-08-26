Парк «Горни» – одно из чудес Лидской земли. Что там можно увидеть?
Зеленый остров. Флакон древесных ноток. Здесь небо щекочут великаны. Вековые аллеи дарят прохладу и уводят тропинками в приключения. Парк «Горни» – одно из чудес Лидской земли. Его заложили в 1881-м работники царской государственной лесной охраны Российской империи. 6,7 гектара ботанического рая.
Чеслав Борко, заместитель руководителя по идеологической работе Лидского лесхоза:
Липовые аллеи, кленовые, дубовые. Мы находимся на территории аллеи лиственницы сибирской. Этим деревьям 130 лет. На зиму она свои нежные иголочки сбрасывает. Мягонькие иголочки этого года, маленькие интересные шишечки, древесина ее очень твердая, тонет лиственница в воде, она в два раза тяжелее, чем сосна. Постройки из лиственницы в Сибири, на Дальнем Востоке стоят веками. В Голландии в том числе, сваи не поддаются гниению.
Кислородные ванны. На просторах оазиса более 40 видов деревьев. 1 992 красавца. Каждый со своим паспортом и удивительной историей. Есть местный Инь-Ян. Липа и дуб срослись и живут парой уже больше века. Ссорились, мирились, нашли компромисс. Любимый талисман всех молодоженов.
Чеслав Борко:
Сосна Веймутова, здесь очень интересные иголочки. Они тоненькие, мягонькие, как хвост белочки. Ну, а шишки вообще прелесть
Анастасия Макеева, корреспондент:
Такая вот необыкновенная кора, напоминает и кораллы. Что это за дерево?
Чеслав Борко:
Это робиния ложноакация, это наша гордость, 130 лет, лиственное дерево. Фактически из одного корня растут три могущественных ствола. В королевском саду в Париже такое дерево было посажено в 1 601 королевским садовником.
Клен сахаристый – самый мощный экзот дендропарка. Чтобы его обнять, нужно как минимум три человека. В поврежденную часть вмонтировали лик Берендея. Сказка на каждом шагу. По деревянным скульптурам можно окунуться в тайны белорусских мифов.
Чеслав Борко:
На аллее сказок у нас размещены белорусские сказочные герои, Леший, Баба-Яга, Дракоша, Русалки. Эту красоту создает наш местный лидский художник Иван Микулко. Это любимые персонажи наших деток.
Зеленые лекции можно послушать в музее лесного хозяйства и заглянуть в шишкосушилку – семенной фонд. Есть своя пасека и апидомик. Сон на ульях и чай с медком прогонит рой проблем, освежит и взбодрит. Есть свой аттракцион, древесный лабиринт, джунгли зовут.
Чеслав Борко:
Здесь находится 1 415 туек. Им уже 5 лет, скоро они будут выше любого взрослого человека. Конусовидную форму будем формировать, чтобы ветки освещали солнышком снизу и до верха.
Анастасия Макеева:
В таком лабиринте можно заблудиться?
Чеслав Борко:
Школьника из Щучина искали 40 минут, только он нигде не заблудился, он в автобусе сидел.
Волшебная фотозона – аллея молодоженов. Ее хозяева Ясь и Янина приносят удачу новоиспеченным парам. Во время торжественной росписи сажают липки. Юбиляры заложили яблоневую аллею. Значит, работает. Но загадать желание в памятнике природы может каждый.
Анастасия Макеева:
У вас тут на дереве прямо выросло ухо. Что это за чудо?
Чеслав Борко:
Это ухо желаний. Оно интересно как деткам, так и взрослым. Все желания абсолютно сбываются. Однако всегда должно быть но, желания должны быть реалистические.