Всё кроется в мелочах. Готовы ли белорусы к Году качества?

Качество – это не только про продукты, лекарства и другие товары. От того, как ответственно каждый из нас выполняет свою работу, зависит в итоге и общее благосостояние, и перспективы, и даже будущее наших детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Качество – это не только про продукты, лекарства и другие товары. От того, как ответственно каждый из нас выполняет свою работу, зависит в итоге и общее благосостояние, и перспективы, и даже будущее наших детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Гродно, средняя школа № 27. Недавняя проверка госконтроля показала: здесь не обеспечено должным образом безопасное и комфортное пребывание детей – а это более 1 700 учащихся. У проверяющих было две претензии: школьная территория не огорожена – заходи, кто хочет, и стадион в плачевном состоянии. А это спустя время повторный контроль. И если на днях здесь все же установили новый забор по нормам – инспектор проверил.
120 сантиметров. То есть от 120 сантиметров разрешено.
То стадион по-прежнему не мотивирует на спорт. Сплошные камни и неровности. Хоть здесь и есть площадки для баскетбола, волейбола и футбола, турники, вот только заниматься на них не то что неудобно – опасно.
– Ни разметки, ничего. Вот дорожки – она не асфальтирована, беговая дорожка.
– И все в камнях.
– Это все травмоопасно.
Николай Солянский, директор средней школы № 27 им. В. Юртова:
Мы подали заявку в наш центр по обеспечению деятельности учреждений образования с соответствующими расчетами. И я думаю, что эта проблема будет решена.
Похожая ситуация с ремонтом стадиона до недавнего времени была в другом гродненском микрорайоне, где школа гораздо старше – с 60-х годов прошлого века. Благодаря усилиям госконтроля проблему удалось заострить и, в конце концов, решить за счет местного бюджета.
Жанна Солома, директор средней школы № 16 им. А. Сухомбаева:
Удалось восстановить беговые дорожки, полностью заменить асфальтовое покрытие, сделать достаточно хорошее покрытие баскетбольных площадок, также были заменены спортивные сооружения.
Устранили здесь и мелкие недочеты внутри здания. В спортзале новые окна и двери, детям стало гораздо приятнее приходить на физкультуру. А госконтроль тем временем продолжает проверки.
Галина Буро, корреспондент:
Проверка школы различными контролирующими службами проводится по поручению Президента еще с 2019 года. Этим летом глава государства вновь раскритиковал готовность к учебному году. И действительно выявили много проблем, большинство из которых устранены. Тем не менее еще остаются моменты, влияющие на качество образовательного процесса.
Состояние пищеблоков, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, соблюдение санитарных норм. Если 3 года назад после поручения Президента в школах области выявили больше тысячи нарушений, то за год свыше 700 удалось устранить. Теперь контроль постоянный, а не выборочный. Экзамен держат все учебные заведения региона. Детям должно быть светло, тепло и комфортно. Тем более на носу – Год качества в Беларуси. Есть над чем работать.
Анна Усатюк, ведущий государственный инспектор Комитета государственного контроля Гродненской области:
Не устранены ремонты фасадов школ в городе Новогрудок, в городе Слоним и в школе Щучинского района. Еще одна проблема у нас осталась – в школе Дятловского района не отремонтирована кровля. Все эти мероприятия запланированы на 2024 год. И, конечно, Комитетом государственного контроля будет проверено, насколько это будет выполнено.
Подробности в видеоматериале.