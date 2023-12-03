Всё кроется в мелочах. Готовы ли белорусы к Году качества?

Качество – это не только про продукты, лекарства и другие товары. От того, как ответственно каждый из нас выполняет свою работу, зависит в итоге и общее благосостояние, и перспективы, и даже будущее наших детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гродно, средняя школа № 27. Недавняя проверка госконтроля показала: здесь не обеспечено должным образом безопасное и комфортное пребывание детей – а это более 1 700 учащихся. У проверяющих было две претензии: школьная территория не огорожена – заходи, кто хочет, и стадион в плачевном состоянии. А это спустя время повторный контроль. И если на днях здесь все же установили новый забор по нормам – инспектор проверил.

120 сантиметров. То есть от 120 сантиметров разрешено.

То стадион по-прежнему не мотивирует на спорт. Сплошные камни и неровности. Хоть здесь и есть площадки для баскетбола, волейбола и футбола, турники, вот только заниматься на них не то что неудобно – опасно.

– Ни разметки, ничего. Вот дорожки – она не асфальтирована, беговая дорожка.

– И все в камнях.

– Это все травмоопасно.

Николай Солянский, директор средней школы № 27 им. В. Юртова:

Мы подали заявку в наш центр по обеспечению деятельности учреждений образования с соответствующими расчетами. И я думаю, что эта проблема будет решена.

Похожая ситуация с ремонтом стадиона до недавнего времени была в другом гродненском микрорайоне, где школа гораздо старше – с 60-х годов прошлого века. Благодаря усилиям госконтроля проблему удалось заострить и, в конце концов, решить за счет местного бюджета.

Жанна Солома, директор средней школы № 16 им. А. Сухомбаева:

Удалось восстановить беговые дорожки, полностью заменить асфальтовое покрытие, сделать достаточно хорошее покрытие баскетбольных площадок, также были заменены спортивные сооружения. Устранили здесь и мелкие недочеты внутри здания. В спортзале новые окна и двери, детям стало гораздо приятнее приходить на физкультуру. А госконтроль тем временем продолжает проверки.

Галина Буро, корреспондент:

Проверка школы различными контролирующими службами проводится по поручению Президента еще с 2019 года. Этим летом глава государства вновь раскритиковал готовность к учебному году. И действительно выявили много проблем, большинство из которых устранены. Тем не менее еще остаются моменты, влияющие на качество образовательного процесса.

Состояние пищеблоков, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, соблюдение санитарных норм. Если 3 года назад после поручения Президента в школах области выявили больше тысячи нарушений, то за год свыше 700 удалось устранить. Теперь контроль постоянный, а не выборочный. Экзамен держат все учебные заведения региона. Детям должно быть светло, тепло и комфортно. Тем более на носу – Год качества в Беларуси. Есть над чем работать.