Натуральное и по ГОСТу. Вот почему белорусские продукты не залёживаются на западных полках

Все-таки есть товары, которые в лишней рекламе не нуждаются. Это, безусловно, белорусские продукты питания. Свое, натуральное и по ГОСТу. Как раз тот самый, советский ГОСТ, которому еще попробуй соответствовать, и может стать прототипом белорусского знака качества. А наши прысмакі тем и отличаются, что дотягивают до самых высоких стандартов и во многом задают планку. Сами себя хвалить можем бесконечно, но наша Оксана Семашко в программе «Неделя» на СТВ решила провести зарубежный гастрономический срез и связалась с нашими соотечественниками за рубежом, чтобы независимые дегустаторы оценили истинный вкус и конкурентоспособность белорусских товаров.

Пока ненасытные на санкционные козни политики Евросоюза никак не наиграются во всевозможные запреты и ограничения, народная дипломатия в действии. Только по безвизу Беларусь с начала года посетили более 400 тысяч иностранных гостей.

Поляки, литовцы, латыши едут к нам в первую очередь за продуктами. Не секрет, они в Беларуси значительно дешевле.

Зашла к дочке. Вот хочу вам показать ее холодильник, что она привезла из Беларуси. Сколько сырочков! В списке традиционных покупок прибалтийцев – гречка, мука, крупы, кондитерские изделия. Причем везут не только себе – под заказ и на продажу. Для местных выходит бюджетно. Ведь то же молоко от латвийских производителей на прилавках в три раза дороже. Янис Кузинс, житель Латвии:

Отличия, конечно, есть, потому что у нас же добавляют химию всякую, сою и так далее. А белорусские продукты более уважаемые, потому что там настоящее мясо. У нас возможности благодаря вам открыты, потому что Латвия закрывает границы, но хоть какие-то границы пока еще открыты, слава богу.

А это тот случай, когда из-за своих санкций европейцы сами оказались на скользкой дорожке. От поставок белорусской соли отказались. Теперь зимой посыпать дворы просто нечем.

Ну, что ж, латыши, доедайте последнее без соли. Высокий спрос на белорусские продукты в Каире. Заказы принимают даже в группах в соцсетях.

Анастасия, жительница Египта:

Спрос именно на славянскую продукцию в Египте самый высокой. Белорусские товары, здесь все отмечают, это всегда высокое качество по ГОСТу. Особенно ценится колбаса и молочка. Небольшую палочку колбасы, которая в Беларуси стоит 10 рублей, здесь можно купить через посредников, но уже за 50 рублей. И ее сметут даже за такие деньги, потому что еда здесь очень отличается и люди всегда скучают по настоящим гастрономическим разносолам. А это уже белорусские товары в Грузии!

На прилавках магазина достаточно большое разнообразие. Например, различные белорусские сладости, молочные продукты, сгущенное молоко, колбасные изделия, сыры, мука, макаронные изделия, крупы и так далее. Да, продукты здесь дороже, но мы очень любим наш белорусский продукт и сюда заглядываем частенько.