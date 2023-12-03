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Натуральное и по ГОСТу. Вот почему белорусские продукты не залёживаются на западных полках

03 декабря 2023 17:36
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Все-таки есть товары, которые в лишней рекламе не нуждаются. Это, безусловно, белорусские продукты питания. Свое, натуральное и по ГОСТу. Как раз тот самый, советский ГОСТ, которому еще попробуй соответствовать, и может стать прототипом белорусского знака качества. А наши прысмакі тем и отличаются, что дотягивают до самых высоких стандартов и во многом задают планку.

Сами себя хвалить можем бесконечно, но наша Оксана Семашко в программе «Неделя» на СТВ решила провести зарубежный гастрономический срез и связалась с нашими соотечественниками за рубежом, чтобы независимые дегустаторы оценили истинный вкус и конкурентоспособность белорусских товаров.

Натуральное и по ГОСТу. Вот почему белорусские продукты не залёживаются на западных полках-1

Пока ненасытные на санкционные козни политики Евросоюза никак не наиграются во всевозможные запреты и ограничения, народная дипломатия в действии. Только по безвизу Беларусь с начала года посетили более 400 тысяч иностранных гостей.

Натуральное и по ГОСТу. Вот почему белорусские продукты не залёживаются на западных полках-4

Поляки, литовцы, латыши едут к нам в первую очередь за продуктами. Не секрет, они в Беларуси значительно дешевле.

Натуральное и по ГОСТу. Вот почему белорусские продукты не залёживаются на западных полках-7

Зашла к дочке. Вот хочу вам показать ее холодильник, что она привезла из Беларуси. Сколько сырочков!

В списке традиционных покупок прибалтийцев – гречка, мука, крупы, кондитерские изделия. Причем везут не только себе – под заказ и на продажу. Для местных выходит бюджетно. Ведь то же молоко от латвийских производителей на прилавках в три раза дороже.

Янис Кузинс, житель Латвии:
Отличия, конечно, есть, потому что у нас же добавляют химию всякую, сою и так далее. А белорусские продукты более уважаемые, потому что там настоящее мясо. У нас возможности благодаря вам открыты, потому что Латвия закрывает границы, но хоть какие-то границы пока еще открыты, слава богу.

Натуральное и по ГОСТу. Вот почему белорусские продукты не залёживаются на западных полках-10

А это тот случай, когда из-за своих санкций европейцы сами оказались на скользкой дорожке. От поставок белорусской соли отказались. Теперь зимой посыпать дворы просто нечем.

Натуральное и по ГОСТу. Вот почему белорусские продукты не залёживаются на западных полках-13

Ну, что ж, латыши, доедайте последнее без соли.

Высокий спрос на белорусские продукты в Каире. Заказы принимают даже в группах в соцсетях.

Натуральное и по ГОСТу. Вот почему белорусские продукты не залёживаются на западных полках-16

Анастасия, жительница Египта:
Спрос именно на славянскую продукцию в Египте самый высокой. Белорусские товары, здесь все отмечают, это всегда высокое качество по ГОСТу. Особенно ценится колбаса и молочка. Небольшую палочку колбасы, которая в Беларуси стоит 10 рублей, здесь можно купить через посредников, но уже за 50 рублей. И ее сметут даже за такие деньги, потому что еда здесь очень отличается и люди всегда скучают по настоящим гастрономическим разносолам.

А это уже белорусские товары в Грузии!

Натуральное и по ГОСТу. Вот почему белорусские продукты не залёживаются на западных полках-19

На прилавках магазина достаточно большое разнообразие. Например, различные белорусские сладости, молочные продукты, сгущенное молоко, колбасные изделия, сыры, мука, макаронные изделия, крупы и так далее. Да, продукты здесь дороже, но мы очень любим наш белорусский продукт и сюда заглядываем частенько.

Натуральное и по ГОСТу. Вот почему белорусские продукты не залёживаются на западных полках-22

Как ни крути, имидж белорусской продукции ничем не испортишь. Пока отдельные персонажи в Западной Европе дуют губки на свои политические неудачи, пытаясь разжечь костер у нас, нам из Словении адресуют вот такие теплые слова.

Подробности в видеоматериале.

# Продукты питания # общество # Оксана Семашко # Фотофакт

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