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Игорь Позняк: «Многие молодые люди ожидают от работы на телевидении невероятной популярности»

15 апреля 2018 18:24
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Новости Беларуси. Самый драматический вопрос для самих СМИ – какая площадка станет кузницей кадров, а какая будет пожинать плоды ее трудов? Ответы искали в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк: «Многие молодые люди ожидают от работы на телевидении невероятной популярности»-1

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:
Остаются, к сожалению, единицы. И еще меньше людей остаются в этой профессии действительно всерьез и надолго. Потому что очень многие молодые люди ожидают от работы на телевидении невероятной популярности, что их будут узнавать уже завтра в метро или на улице. А на самом деле это рутинная работа, это кровь и пот.

Об эффективности журналистского образования в Беларуси здесь.

# общество # Фотофакт # Журналистика # Игорь Позняк

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