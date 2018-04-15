Игорь Позняк: «Многие молодые люди ожидают от работы на телевидении невероятной популярности»

Новости Беларуси. Самый драматический вопрос для самих СМИ – какая площадка станет кузницей кадров, а какая будет пожинать плоды ее трудов? Ответы искали в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:

Остаются, к сожалению, единицы. И еще меньше людей остаются в этой профессии действительно всерьез и надолго. Потому что очень многие молодые люди ожидают от работы на телевидении невероятной популярности, что их будут узнавать уже завтра в метро или на улице. А на самом деле это рутинная работа, это кровь и пот.

Об эффективности журналистского образования в Беларуси здесь.