Куда ведут велопути Минска, и где бесплатно отремонтировать своего «железного коня»? Всё, что вы не знали о велодвижении в столице
Новости Беларуси. Весна на поля вызвала трактора, а на городские улицы – велосипедистов. Последние несколько лет Минск стал главным велосипедным городом страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В столице самая длинная велодорожка – 30 километров. А еще вдумайтесь в цифру: минчане владеют восемью сотнями велосипедов. Машин столько же. Еще не Амстердам, но дело уже пошло – необходимо улучшить инфраструктуру и изменить менталитет. Хотя уже многое поменялось в лучшую сторону.
«Красный дворик» – обитель людей творческих. В колодце, образованном из старинных домов, спрятана очередная «пасхалка». Именно ее ищут участники минского велоквеста.
Лиза Козырева, автор квеста:
В этот раз тематика очень интересная. Мы такие себе велосипедисты-следопыты. Преследуем «вора», укравшего велосипед. Он оставляет следы в виде стикера.
Ежедневные загадки – дополнительная мотивация для тех, кто присоединился ко всемирному веломарафону. Обещание: 30 дней – то есть весь апрель – передвигаться исключительно на двухколесных машинах дали тысяча минчан.
Лиза Козырева:
Кто-то недавно пошутил, что исходя из количества зарегистрированных участников, Минск более активный, чем Амстердам.
Павел Шейко, координатор акции «30 дней на велосипеде»:
Мы пытаемся больше привлечь аудиторию. Кроме этого квеста, проходит конкурс на лучшую семейную фотографию.
Нике всего четыре. Девочка – одна из самых юных участниц веломарафона. Ездить она научилась почти тогда же, когда научилась ходить.
Наталья Корнева, житель Минска:
Велосипед стал отличным решением, чтобы проводить больше времени с семьей. Мы можем выйти с самого утра, часов в 11, и провести 10 часов на улице.
Еще лет десять назад идея перемещения по столице на велосипеде многим казалось нелепой. Аргумент – дескать, непрестижно – сегодня не более чем миф.
Татьяна Ревизоре, корреспондент:
Рост количества автомобилей автоматически выливается в заторы и загруженность парковок. У велобума такого индикатора нет. Тем не менее, в пользовании у жителей столицы находится около 800 тысяч велосипедов. То есть доля легковых и двухколесных машин в Минске практически сравнялась.
Гараж под № 38 хорошо знают не только в округе. И если самовар на велокухне еще не пыхтит, то работа уже закипела. В минской мастерской посменно дежурит около десяти волонтеров. Поставить на ноги стального коня, а заодно и получить дельный совет здесь можно совершенно бесплатно.
Велопути столицы суммарно составляют 140 километров. Для катания минчане чаще всего выбирают так называемый велобан. Он начинается от водохранилища Дрозды и заканчивается у акватории в Чижовке. Уже к концу года обрыв обещают ликвидировать. Два берега на стыке двух районов Минска свяжет мост. На данный момент идет его проектирование.
Леонид Балаболов, заместитель главы Администрации Заводского района Минска:
Длина этого моста будет порядка 50 метров, шириной 4,5 метра. После строительства моста велодорожка пройдет по набережной Чижовского водохранилища вдоль улицы Корзюки и выйдет к «Чижовка-Арене».
Параллельно идет работа по внедрению велопарковок. Актуальные девайсы предположительно в мае появятся возле станций метро «Немига» и «Борисовский тракт». Массово начнут ставить крытые гаражи. Здесь стальным лошадкам не страшны никакие сюрпризы погоды. Плюс охрана круглосуточная.
На пары эти ребята предпочитают добираться на велосипедах. Правда, получается не у всех.
Загвоздка в инфраструктуре. Оборудованными велопарковками ВУЗы похвастаться не могут. Да и в общежитиях эко-транспорт хранить негде. Такие места попросту не предусмотрены.
Евгений Рудковский, студент БНТУ, председатель МОО «Солянка»:
Хотим популяризовать велодвижение среди студентов, потому что это очень важно. Во многих развитых странах студенты больше всех ездят на велосипеде. Это основной велосипедист.
Павел Горбунов, председатель правления Минского велосипедного общества:
Из нового того, что будет в этом году, – строительство велосипедных гаражей. К 20-му году в Минске должно появится 63 велосипедных гаража. Некоторые районы уже сейчас начинают их обустраивать.
В конце 2017 года в Минске начал работу координирующий совет по развитию велодвижения. В популяризации экологически чистого способа передвижения велоактивистам теперь помогает мэрия. Опытом готовы делиться и самые велосипедные столицы мира. На неделе в Минске побывали эксперты из Амстердама.
Андрэ Петтинга, транспортный эксперт (Нидерланды):
В Минске достаточно широкие магистрали. Пространства хватает. Так что у вас есть высокие шансы сделать хорошие условия для велосипедистов.
С каждым годом велосипедное движение становится масштабнее. Доказательство – ежегодный велокарнавал в Минске. К примеру, в 2017 году количество участников достигло почти 15 тысяч человек. Опускать планку организаторы не намерены.