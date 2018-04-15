Куда ведут велопути Минска, и где бесплатно отремонтировать своего «железного коня»? Всё, что вы не знали о велодвижении в столице

Новости Беларуси. Весна на поля вызвала трактора, а на городские улицы – велосипедистов. Последние несколько лет Минск стал главным велосипедным городом страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В столице самая длинная велодорожка – 30 километров. А еще вдумайтесь в цифру: минчане владеют восемью сотнями велосипедов. Машин столько же. Еще не Амстердам, но дело уже пошло – необходимо улучшить инфраструктуру и изменить менталитет. Хотя уже многое поменялось в лучшую сторону.

«Красный дворик» – обитель людей творческих. В колодце, образованном из старинных домов, спрятана очередная «пасхалка». Именно ее ищут участники минского велоквеста.

Лиза Козырева, автор квеста:

В этот раз тематика очень интересная. Мы такие себе велосипедисты-следопыты. Преследуем «вора», укравшего велосипед. Он оставляет следы в виде стикера.

Ежедневные загадки – дополнительная мотивация для тех, кто присоединился ко всемирному веломарафону. Обещание: 30 дней – то есть весь апрель – передвигаться исключительно на двухколесных машинах дали тысяча минчан. Лиза Козырева:

Кто-то недавно пошутил, что исходя из количества зарегистрированных участников, Минск более активный, чем Амстердам.

Павел Шейко, координатор акции «30 дней на велосипеде»:

Мы пытаемся больше привлечь аудиторию. Кроме этого квеста, проходит конкурс на лучшую семейную фотографию. Нике всего четыре. Девочка – одна из самых юных участниц веломарафона. Ездить она научилась почти тогда же, когда научилась ходить.

Наталья Корнева, житель Минска:

Велосипед стал отличным решением, чтобы проводить больше времени с семьей. Мы можем выйти с самого утра, часов в 11, и провести 10 часов на улице. Еще лет десять назад идея перемещения по столице на велосипеде многим казалось нелепой. Аргумент – дескать, непрестижно – сегодня не более чем миф.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Рост количества автомобилей автоматически выливается в заторы и загруженность парковок. У велобума такого индикатора нет. Тем не менее, в пользовании у жителей столицы находится около 800 тысяч велосипедов. То есть доля легковых и двухколесных машин в Минске практически сравнялась. Гараж под № 38 хорошо знают не только в округе. И если самовар на велокухне еще не пыхтит, то работа уже закипела. В минской мастерской посменно дежурит около десяти волонтеров. Поставить на ноги стального коня, а заодно и получить дельный совет здесь можно совершенно бесплатно.

Велопути столицы суммарно составляют 140 километров. Для катания минчане чаще всего выбирают так называемый велобан. Он начинается от водохранилища Дрозды и заканчивается у акватории в Чижовке. Уже к концу года обрыв обещают ликвидировать. Два берега на стыке двух районов Минска свяжет мост. На данный момент идет его проектирование.

Леонид Балаболов, заместитель главы Администрации Заводского района Минска:

Длина этого моста будет порядка 50 метров, шириной 4,5 метра. После строительства моста велодорожка пройдет по набережной Чижовского водохранилища вдоль улицы Корзюки и выйдет к «Чижовка-Арене». Параллельно идет работа по внедрению велопарковок. Актуальные девайсы предположительно в мае появятся возле станций метро «Немига» и «Борисовский тракт». Массово начнут ставить крытые гаражи. Здесь стальным лошадкам не страшны никакие сюрпризы погоды. Плюс охрана круглосуточная.

На пары эти ребята предпочитают добираться на велосипедах. Правда, получается не у всех.

Загвоздка в инфраструктуре. Оборудованными велопарковками ВУЗы похвастаться не могут. Да и в общежитиях эко-транспорт хранить негде. Такие места попросту не предусмотрены.

Евгений Рудковский, студент БНТУ, председатель МОО «Солянка»:

Хотим популяризовать велодвижение среди студентов, потому что это очень важно. Во многих развитых странах студенты больше всех ездят на велосипеде. Это основной велосипедист.

Павел Горбунов, председатель правления Минского велосипедного общества:

Из нового того, что будет в этом году, – строительство велосипедных гаражей. К 20-му году в Минске должно появится 63 велосипедных гаража. Некоторые районы уже сейчас начинают их обустраивать.

В конце 2017 года в Минске начал работу координирующий совет по развитию велодвижения. В популяризации экологически чистого способа передвижения велоактивистам теперь помогает мэрия. Опытом готовы делиться и самые велосипедные столицы мира. На неделе в Минске побывали эксперты из Амстердама.

Андрэ Петтинга, транспортный эксперт (Нидерланды):

В Минске достаточно широкие магистрали. Пространства хватает. Так что у вас есть высокие шансы сделать хорошие условия для велосипедистов.