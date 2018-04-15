«Снег пошел»: курьезный ответ студента на тест для практикантов в АТН

Новости Беларуси. В Агентстве теленовостей уже много лет существует тест для журналистов-практикантов: 25 вопросов на самые разные темы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если хотя бы половина ответов правильные – уже хорошо, считают в АТН. Некоторые не могут даже назвать сегодняшнюю новость, о которой трубят из каждого утюга.