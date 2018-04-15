Прямой эфир

«Снег пошел»: курьезный ответ студента на тест для практикантов в АТН

15 апреля 2018 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Агентстве теленовостей уже много лет существует тест для журналистов-практикантов: 25 вопросов на самые разные темы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если хотя бы половина ответов правильные – уже хорошо, считают в АТН. Некоторые не могут даже назвать сегодняшнюю новость, о которой трубят из каждого утюга.

«Снег пошел»: курьезный ответ студента на тест для практикантов в АТН-1

Сергей Гусаченко, главный директор АТН Белтелерадиокомпании:
Как раз в этот день к нам, в Агентство теленовостей, пришел один из студентов. Первый же вопрос, который ему был задан: что важного сегодня случилось для нашей страны в информационном плане? На что он, подумав секунд пять, ответил: «Как что? Снег пошел».

Есть и практиканты, откровенно говорящие: пришли ради галочки. Об эффективности журналистского образования в Беларуси здесь.

# общество # Фотофакт # Журналистика # Сергей Гусаченко

Другие новости рубрики

Все новости
Руслан Поддубский: «Дефицит кадров налицо»
15 апреля 2018 17:59

Руслан Поддубский: «Дефицит кадров налицо»

Денис Блищ: «Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей»
15 апреля 2018 17:01

Денис Блищ: «Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей»

О «ядерной» силе слова, общении с чиновниками и личном. Цитаты из большого разговора Александра Лукашенко с журналистами
15 апреля 2018 16:52

О «ядерной» силе слова, общении с чиновниками и личном. Цитаты из большого разговора Александра Лукашенко с журналистами