«Снег пошел»: курьезный ответ студента на тест для практикантов в АТН

Новости Беларуси. В Агентстве теленовостей уже много лет существует тест для журналистов-практикантов: 25 вопросов на самые разные темы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если хотя бы половина ответов правильные – уже хорошо, считают в АТН. Некоторые не могут даже назвать сегодняшнюю новость, о которой трубят из каждого утюга.
Сергей Гусаченко, главный директор АТН Белтелерадиокомпании:
Как раз в этот день к нам, в Агентство теленовостей, пришел один из студентов. Первый же вопрос, который ему был задан: что важного сегодня случилось для нашей страны в информационном плане? На что он, подумав секунд пять, ответил: «Как что? Снег пошел».
Есть и практиканты, откровенно говорящие: пришли ради галочки. Об эффективности журналистского образования в Беларуси здесь.