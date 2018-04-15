Прямой эфир

Руслан Поддубский: «Дефицит кадров налицо»

15 апреля 2018 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Летучка ньюсрума ОНТ. Свежие цифры рейтингов – повод для радости, но с каждым годом новостникам все сложнее запускать новые проекты, если под них нужны дополнительные кадры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Руслан Поддубский: «Дефицит кадров налицо»-1

Из 300 соискателей отбирается хорошо, если пять. И не факт, что они смогут работать.

Руслан Поддубский, директор дирекции информационного вещания ОНТ:
Выбор есть, количество людей есть. Но те, кто готов по своим характеристикам работать в информационной службе, – их, к сожалению, очень немного. Могу с уверенностью сказать, что если это не голод и не катастрофа совсем, то дефицит кадров налицо.

Об эффективности журналистского образования в Беларуси здесь.

# общество # Фотофакт # Журналистика # Руслан Поддубский

Другие новости рубрики

Все новости
Денис Блищ: «Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей»
15 апреля 2018 17:01

Денис Блищ: «Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей»

О «ядерной» силе слова, общении с чиновниками и личном. Цитаты из большого разговора Александра Лукашенко с журналистами
15 апреля 2018 16:52

О «ядерной» силе слова, общении с чиновниками и личном. Цитаты из большого разговора Александра Лукашенко с журналистами

«Не так-то это и просто». Ведущая программы «Неделя» учится кататься на коньках у чемпионки Беларуси
15 апреля 2018 16:45

«Не так-то это и просто». Ведущая программы «Неделя» учится кататься на коньках у чемпионки Беларуси