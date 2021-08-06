Иван Кубраков: около пяти утра 10 августа у меня уже, честно скажу, сел голос

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Александр Игначков, житель Минска, очевидец событий: Всех граждан Республики Беларусь они защищали. Начнем с «Риги». Три дня назад там были красота и порядок. Они только разрушили это. Мне, например, это не надо.

Сергей Шилин, житель Минска, очевидец событий: Пока все видят, что протестующие борются за какую-то там вымышленную свободу, я вижу, что люди нарушают закон, а силовые структуры защищают нас.

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции: Мой муж работает, образно говоря, выходных мало, праздничные – работает. Я не вижу его особо на 8 Марта, на Новый год, на свой день рождения в конце концов. Он полностью отдается работе. Я знаю, как он служит.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Работа шла именно в этом месте, в оперативно-ситуационном штабе ГУВД. Где-то около пяти часов утра уже 10 числа, скажу честно, координируя действия сотрудников органов внутренних дел по Минску, работая по радиостанции, у меня уже, честно скажу, сел голос.

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:

Не мы выбирали то время, оно выбрало нас. И мы были обязаны до последнего находиться рядом со своими сотрудниками. Никто не рассуждал и не говорил: «Смогу ли я уйти раньше с работы? Надо иногда и о детях подумать». В этот период времени мы все прекрасно понимали – все когда-нибудь закончится, мы вернемся в семью, мы увидим своих детей.

Такого Беларусь еще не видела. Недоумение большинства граждан.

Мария Пятрович:

Вечер 9-го, вечер 10-го – самые глобальные столкновения, которые были. Они были страшные, но в подсознании мы еще не понимали. Ну, вышла какая-то аудитория людей, навели на наших улицах бардак.