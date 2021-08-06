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«Некуда было отступать». Что говорит сержант, который 4 часа стоял в боевом порядке со сломанной ногой

06 августа 2021 15:35
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Сержант из Пинска будет стоять в боевом порядке четыре часа. Со сломанной ногой.

«Некуда было отступать». Что говорит сержант, который 4 часа стоял в боевом порядке со сломанной ногой-1

Вячеслав Шелест, младший инспектор оперативно-дежурной службы Пинского ГОВД:
Почувствовал очень сильную боль, потемнело в глазах, но все-таки выстоял, потому что некуда было отступать. Если уже упасть, то народ агрессивный затопчет.

«Некуда было отступать». Что говорит сержант, который 4 часа стоял в боевом порядке со сломанной ногой-3

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
После того, когда начались нападения, когда начали давить сотрудников машинами, конечно, противодействовали. Когда вооруженные камнями, палками, ножами и другими средствами люди нападали на сотрудников милиции, только тогда шла определенная работа.

«Некуда было отступать». Что говорит сержант, который 4 часа стоял в боевом порядке со сломанной ногой-5

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Это не митинг был. Это было как сходка, понимаете, как дело, которое задумано, и вот нужно было это совершать. Это был следующий день. Это был третий, четвертый, пятый. Послушайте, надо было уже бы и угомониться. Пожалейте своих детей, матерей, родных. Почему никто в тот момент об этом не думал?

Впереди было еще двое суток блицкрига.

«Некуда было отступать». Что говорит сержант, который 4 часа стоял в боевом порядке со сломанной ногой-7

Назад, еще раз говорю!

Это будет бессонная ночь. Первая бессонная ночь.

Иван Кубраков: около пяти утра 10 августа у меня уже, честно скажу, сел голос. Подробнее здесь.

# Массовые беспорядки # Вячеслав Шелест # Иван Кубраков # Ольга Чемоданова

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