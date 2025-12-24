Орбан не исключает, что 2025-й был последним мирным годом в Европе

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нельзя исключить, что текущий год может стать последним из числа мирных лет в Европе, пишет РИА Новости.

Венгерский политик подчеркивает, что причина заключается в политическом, экономическом и социальном упадке Западной Европы, начавшемся в середине 2000-х. Два десятка лет назад показатели экономики ЕС и Соединенных Штатов были практически наравне. «Сегодня Америка парит в небе, а Европа скатывается вниз», – подчеркнул Орбан.

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