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Euronews: решение ЕС о кредите Киеву стало холодным душем для Мерца

24 декабря 2025 12:01
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Euronews: решение ЕС о кредите Киеву стало холодным душем для Мерца-0

Итоговое решение на саммите Евросоюза стало подобно холодному душу для канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет РИА Новости со ссылкой на Euronews.

В Брюсселе в ходе встречи лидеров Евросоюза принято решение на время отказаться от использования активов РФ для финансовой поддержки Киева. Денежные средства будут взяты из бюджета объединения. 

Указывается, что у Мерца, активно лоббировавшего репарационный займ, не получилось оценить настроение присутствовавших на саммите лидеров ЕС.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также был разочарован итогами встречи.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Фридрих Мерц

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