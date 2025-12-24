Euronews: решение ЕС о кредите Киеву стало холодным душем для Мерца

Итоговое решение на саммите Евросоюза стало подобно холодному душу для канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет РИА Новости со ссылкой на Euronews.
В Брюсселе в ходе встречи лидеров Евросоюза принято решение на время отказаться от использования активов РФ для финансовой поддержки Киева. Денежные средства будут взяты из бюджета объединения.
Указывается, что у Мерца, активно лоббировавшего репарационный займ, не получилось оценить настроение присутствовавших на саммите лидеров ЕС.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также был разочарован итогами встречи.
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