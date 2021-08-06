Министр МВД: увидел милиционера и плачущую жену, которая принесла чистую рубашку, и понял, что все сплотились
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Слезы женщин, детей и стариков. Они ждали дома своих силовиков. Силовики боролись за нашу страну.
Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
Каждый день муж приходит все позже, спит все меньше, и ты от него чувствуешь, что в стране реально что-то прямо не так.
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Люди ведь тоже эмоционально не железные. Они тоже бывают переполнены, как чаша. Конечно, надо было поддерживать друг друга. Я много разговаривала и с сотрудниками, и с женами сотрудников, и объясняла ситуацию, и рассказывала свои примеры в том числе. Говорила, что как бы вам тяжело сейчас ни было, но вы должны объединиться, должны взяться крепко за руки и не позволить ни одному человеку подумать как-то иначе.
Мария Пятрович:
Муж приходил домой в три часа ночи на пару часов и уходил опять. Ну и вот эти два часа, три мы говорили… Наверное, не столько говорили, сколько мне хотелось, чтобы он просто выспался хотя бы чуть-чуть. Основная задача была лично моя – это максимально его поддержать, дать ему сил и уверенности в том, что его дома ждут.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Увидел у входа в здание одного из подразделений сотрудника милиции и плачущую жену, которая принесла чистую рубашку, ссобойку утром. Он ее успокаивал: «Да не волнуйся, мы наведем порядок, все будет нормально». Да, она плакала, принесла: «Ты же, если что, кушай». Я понимал, что стоят не только сотрудники милиции – все семьи, все сплотились.
Тертель: знаю оценку коллег, и не только СНГ, что милиция Беларуси была на высоте во время протестов. Подробнее здесь.