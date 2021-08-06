Министр МВД: увидел милиционера и плачущую жену, которая принесла чистую рубашку, и понял, что все сплотились

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Слезы женщин, детей и стариков. Они ждали дома своих силовиков. Силовики боролись за нашу страну.

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:

Каждый день муж приходит все позже, спит все меньше, и ты от него чувствуешь, что в стране реально что-то прямо не так.

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:

Люди ведь тоже эмоционально не железные. Они тоже бывают переполнены, как чаша. Конечно, надо было поддерживать друг друга. Я много разговаривала и с сотрудниками, и с женами сотрудников, и объясняла ситуацию, и рассказывала свои примеры в том числе. Говорила, что как бы вам тяжело сейчас ни было, но вы должны объединиться, должны взяться крепко за руки и не позволить ни одному человеку подумать как-то иначе.

Мария Пятрович:

Муж приходил домой в три часа ночи на пару часов и уходил опять. Ну и вот эти два часа, три мы говорили… Наверное, не столько говорили, сколько мне хотелось, чтобы он просто выспался хотя бы чуть-чуть. Основная задача была лично моя – это максимально его поддержать, дать ему сил и уверенности в том, что его дома ждут.