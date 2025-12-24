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Как правильно выбрать увлажняющий крем для кожи зимой? Косметолог рассказала о важных компонентах

24 декабря 2025 12:50
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Как правильно выбрать увлажняющий крем для кожи зимой? Косметолог рассказала о важных компонентах -1

Виктория Таранова, врач-косметолог медицинского центра «LABRIZ»:
Зимой кожа испытывает дополнительно стресс ввиду резкого перепада температуры и влажности. Появляются проблемы с шелушением, покраснением не только кожи лица, а также рук, губ и волосистой части головы. В очищении кожи следует избегать агрессивных средств, а также мыл.

Мы используем мягкие пенки для очищения кожи. Тоники спиртосодержащие будут непригодны, потому что в холодное время года эти средства дополнительно пересушивают кожу. Также следует избегать агрессивных скрабирующих веществ в составе вашего домашнего ухода.

Как правильно выбрать увлажняющий крем для кожи зимой? Косметолог рассказала о важных компонентах -3

В составе косметики нужно смотреть в обязательном порядке, чтобы такие средства, как церамиды, естественные липиды были в составе, они помогают укрепить гидролипидный баланс кожи и способствует сохранению влаги. Еще один компонент, который было бы замечательно увидеть в составе ваших косметологических средств – это ниацинамид. Он способствует снижению воспалительных реакций, а также обновлению кожи. Еще одним компонентом в составе уходовой косметики зимой будет замечателен ретинол. Он ускоряет возобновление кожи. Однако данное средство следует использовать по назначению врача, потому как перед агрессивными косметологическими процедурами требуется заблаговременная отмена.

Помним обязательно о том, что первое – нужно использовать увлажнители воздуха в помещении, второе – соблюдение питьевого режима не менее двух литров жидкости в день, третье – обязательно использовать шапку и перчатки для того, чтобы защитить кожу волосистой части головы и рук.

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