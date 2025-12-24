Как правильно выбрать увлажняющий крем для кожи зимой? Косметолог рассказала о важных компонентах

Виктория Таранова, врач-косметолог медицинского центра «LABRIZ»:

Зимой кожа испытывает дополнительно стресс ввиду резкого перепада температуры и влажности. Появляются проблемы с шелушением, покраснением не только кожи лица, а также рук, губ и волосистой части головы. В очищении кожи следует избегать агрессивных средств, а также мыл.

Мы используем мягкие пенки для очищения кожи. Тоники спиртосодержащие будут непригодны, потому что в холодное время года эти средства дополнительно пересушивают кожу. Также следует избегать агрессивных скрабирующих веществ в составе вашего домашнего ухода.