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Что делать, если вы заблудились в лесу? Напоминаем правила безопасности

15 мая 2024 14:34
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Начался теплый сезон, а это значит, что люди начали больше выезжать на природу: к озерам на шашлыки. Для сотрудников МЧС это время связано с оперативным поиском тех, кто не сумел найти дорогу обратно. И когда кто-либо теряется, начинается экстренный процесс сбора информации. Далее спасатели выезжают на место поиска.

Что делать, если вы заблудились в лесу? Напоминаем правила безопасности -1

Илья Боднар, заместитель начальника центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР»:
Работа проводится как на высокопроходимой технике по обследованию местности, так и пешими группами, работа на отклик, применяются беспилотные летательные аппараты для обследования местности. В республиканском отряде специального назначения также выезжает кинологическая служба, кинолог со своей служебной собакой.

Что делать, если вы заблудились в лесу? Напоминаем правила безопасности -4

Потеряться может кто угодно. Как показывает практика, крайне бдительными нужно быть при походе в лес с детьми или пожилыми людьми. Перед походом в лес нужно обязательно поставить в известность родных и близких. В нужный момент они сумеют вовремя обратиться за помощью. И если вдруг вы потерялись, помните, без паники.

Подробности в видео.

# Правила безопасности # общество # Диана Лещенко

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