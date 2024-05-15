Что делать, если вы заблудились в лесу? Напоминаем правила безопасности

Начался теплый сезон, а это значит, что люди начали больше выезжать на природу: к озерам на шашлыки. Для сотрудников МЧС это время связано с оперативным поиском тех, кто не сумел найти дорогу обратно. И когда кто-либо теряется, начинается экстренный процесс сбора информации. Далее спасатели выезжают на место поиска.

Илья Боднар, заместитель начальника центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР»:

Работа проводится как на высокопроходимой технике по обследованию местности, так и пешими группами, работа на отклик, применяются беспилотные летательные аппараты для обследования местности. В республиканском отряде специального назначения также выезжает кинологическая служба, кинолог со своей служебной собакой.