Прямой эфир

Почему появляется крапивница и как её лечить? Поговорили с дерматологом о здоровье кожи

15 мая 2024 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Крапивница – это кожное заболевание, которое наиболее актуально в теплое время года. Оно носит аллергический характер и поражает нашу кожу и слизистые оболочки. Провоцирующими факторами здесь могут выступать цветущие деревья, укусы насекомых, а также ягоды, фрукты и овощи, которые имеют красный или оранжевый окрас.

Почему появляется крапивница и как её лечить? Поговорили с дерматологом о здоровье кожи-1

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:
Как можно заподозрить крапивницу? Если у вас на коже резко появились высыпания в виде плотных, ярко-розовых пятен или волдырей, возвышающихся над поверхностью кожи, с неровными четкими контурами, которые сопровождаются сильным зудом, вам стоит немедленно обращаться к врачу. При крапивнице волдыри могут мигрировать: они могут появиться в одном месте, через пару минут могут исчезнуть, но могут появиться на соседней области. Вы можете взять ручку и обвести элемент по контуру, тогда будет понятно, как быстро распространяется процесс.

После длительного пребывания на солнце на открытых участках тела может появиться так называемая солнечная крапивница. Чаще она возникает у пациентов с заболеваниями печени. При холодовой крапивнице высыпания появляются во время пребывания на холоде и с переходом в теплое помещение постепенно утихают. Также различают острую и хроническую формы крапивницы.

Татьяна Вертиховская:
Острая крапивница начинается внезапно, резко появляется выраженный кожный зуд под влиянием какого-то провоцирующего фактора. При острой крапивнице высыпания существуют менее 24 часов, но длится процесс несколько дней. Также существует опасный вид острой крапивницы, это гигантская крапивница, или отек Квинке. При острой крапивнице вы можете заметить резкое увеличение объема губ, чаще всего отек асимметричный. Пациенты отмечают чувство распирания, увеличение языка, затрудненное дыхание, нарушение речи. Может повышаться температура тела и артериальное давление.

Почему появляется крапивница и как её лечить? Поговорили с дерматологом о здоровье кожи-4

При хронической крапивнице высыпания могут появляться в течение нескольких месяцев ежедневно или через день, преимущественно в одно и то же время. Сопровождается такой процесс, как правило, повышенной температурой, недомоганием и болями в суставах.

Татьяна Вертиховская:
Также выделяют и механическую крапивницу. Волдыри при таком виде крапивницы появляются в ответ на механическое воздействие. Держится не более 30 минут и не доставляют особого дискомфорта. Контактная крапивница – чаще всего страдают пациенты с проявлениями атипического дерматита, появляются волдыри в месте контакта кожи с аллергеном.

Самый эффективный способ лечения крапивницы – это выявление и устранение провоцирующего аллергена. Если же заболевание носит эпизодический характер, то местная терапия и прием антигистаминных препаратов помогают быстро устранить симптомы. В период лечения специалисты советуют не пользоваться парфюмерией и не контактировать с агрессивными веществами, чтобы не спровоцировать новый приступ такого кожного заболевания.

Татьяна Вертиховская:
Лечение включает исключение аллергена, обильное питье, антигистаминные препараты, которые будут снимать аллергические проявления. В тяжелых случаях назначаются кортикостероиды. При неотложных состояниях необходимо провести неотложные мероприятия. Если вы заподозрили один из видов крапивницы, необходимо срочно обратиться за медпомощью. При своевременном проявлении острая крапивница быстро поддается лечению.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Выступающая косточка на ноге. Узнали у врача, как бороться с этим недугом
15 мая 2024 14:24

Выступающая косточка на ноге. Узнали у врача, как бороться с этим недугом

Гости «Славянского базара» смогут посетить Беларусь по безвизу
15 мая 2024 13:54

Гости «Славянского базара» смогут посетить Беларусь по безвизу

Наталья Кочанова ознакомилась с подготовкой Полоцка к Форуму регионов
15 мая 2024 13:38

Наталья Кочанова ознакомилась с подготовкой Полоцка к Форуму регионов

Мероприятия Форума регионов Беларуси и России начнутся 27 июня
15 мая 2024 13:35

Мероприятия Форума регионов Беларуси и России начнутся 27 июня

Депутаты посетили место массового уничтожения белорусов в Уручье
15 мая 2024 11:42

Депутаты посетили место массового уничтожения белорусов в Уручье

Необходимо изучать те тенденции, которые воздействуют на наше информационное поле – Бузовский
15 мая 2024 11:18

Необходимо изучать те тенденции, которые воздействуют на наше информационное поле – Бузовский

В ссузах Беларуси изменились сроки подачи документов
15 мая 2024 10:56

В ссузах Беларуси изменились сроки подачи документов

Алёна Дзиодзина: гимн страны представляет собой культурный код нации и отражает отношение к жизни
15 мая 2024 10:34

Алёна Дзиодзина: гимн страны представляет собой культурный код нации и отражает отношение к жизни

Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе
15 мая 2024 08:02

Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе

Началась подготовка военного парада в честь Дня Независимости Беларуси
15 мая 2024 07:37

Началась подготовка военного парада в честь Дня Независимости Беларуси

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству
15 мая 2024 07:30

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству

Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома
15 мая 2024 07:19

Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома