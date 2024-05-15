Почему появляется крапивница и как её лечить? Поговорили с дерматологом о здоровье кожи

Крапивница – это кожное заболевание, которое наиболее актуально в теплое время года. Оно носит аллергический характер и поражает нашу кожу и слизистые оболочки. Провоцирующими факторами здесь могут выступать цветущие деревья, укусы насекомых, а также ягоды, фрукты и овощи, которые имеют красный или оранжевый окрас.

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:

Как можно заподозрить крапивницу? Если у вас на коже резко появились высыпания в виде плотных, ярко-розовых пятен или волдырей, возвышающихся над поверхностью кожи, с неровными четкими контурами, которые сопровождаются сильным зудом, вам стоит немедленно обращаться к врачу. При крапивнице волдыри могут мигрировать: они могут появиться в одном месте, через пару минут могут исчезнуть, но могут появиться на соседней области. Вы можете взять ручку и обвести элемент по контуру, тогда будет понятно, как быстро распространяется процесс.

После длительного пребывания на солнце на открытых участках тела может появиться так называемая солнечная крапивница. Чаще она возникает у пациентов с заболеваниями печени. При холодовой крапивнице высыпания появляются во время пребывания на холоде и с переходом в теплое помещение постепенно утихают. Также различают острую и хроническую формы крапивницы.

Татьяна Вертиховская:

Острая крапивница начинается внезапно, резко появляется выраженный кожный зуд под влиянием какого-то провоцирующего фактора. При острой крапивнице высыпания существуют менее 24 часов, но длится процесс несколько дней. Также существует опасный вид острой крапивницы, это гигантская крапивница, или отек Квинке. При острой крапивнице вы можете заметить резкое увеличение объема губ, чаще всего отек асимметричный. Пациенты отмечают чувство распирания, увеличение языка, затрудненное дыхание, нарушение речи. Может повышаться температура тела и артериальное давление.